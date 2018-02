Grafenhausen Partynacht mit den Sidling Sisters in der Grafenhausener Schwarzwaldhalle

Partynacht mit den Sidling Sisters in der Grafenhausener Schwarzwaldhalle

Die Sidling Sisters sind die Manuel, Julian, Jörg und Benjamin Seidler. Sie spielen am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhreine Mischung aus deutschsprachigen Rock, Pop und Punk.

Grafenhausen – Seit 2014 sind die Sidling Sisters nun bereits auf den Bühnen der Region unterwegs. Sie haben sich seither zu einem der angesagtesten Liveacts im Landkreis etabliert. Und es läuft immer noch rund für das „Familienunternehmen Seidler“. Die Sidling Sisters sind die Manuel, Julian, Jörg und Benjamin Seidler. Sie spielen eine Mischung aus deutschsprachigen Rock, Pop und Punk.

Ganz aktuell haben die Sidling Sisters das Video zur neuesten Single „Kopfstand“ veröffentlicht und waren mit diesem Song auch Anfang des Jahres Live bei SWR1 zu hören, als Hauptact bei der SWR1-Silvesterparty.

Die Live Saison 2018 eröffnen die Sidling Sisters nun am kommenden Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr mit einer exklusiven Partynacht in Grafenhausen. In ihrem Repertoire haben die vier Cousins um Manuel Seidler mittlerweile zwei Alben mit punkigen Popsongs. Die Songs der Sidling Sisters liefen daher auch schon bei nicht weniger als 30 verschiedenen Radiosendern.

Das Konzert unter dem Motto „Live & Laut!“ findet in ganz besonderer Atmosphäre im Foyer der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen statt. Den Abend vervollständigen „Die Drukers“ aus Rheinheim als Support sowie DJs zur After Show Party.