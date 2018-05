Grafenhausen Neues Pumpwerk mit moderner Technik hinter der Tannenmühle

Pfarrerin Ruth Reinhart und Pfarrer Thomas Schwarz weihen die neue Anlage hinter der Tannenmühle in Grafenhausen ein.

„Wir preisen Dich für das Wasser, ohne das wir nicht leben können“, so Pfarrer Thomas Schwarz, der gemeinsam mit seiner evangelischen Kollegin, Ruth Reinhart dem neuen Pumpwerk an der Tannenmühle vor Gemeinderäten und Mitarbeitern der beteiligten Firmen den christilichen Segen gab. Sie beide mahnten mittels Bibel Respekt vor der Umwelt an, die „Verantwortung für die kostbaren Gaben der Natur.“

Das war damals im Juli 2016 letztlich auch der Anlass für den Besuch der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Sie war persönlich zur Tannenmühle gekommen, um einen Förderbescheid zu übergeben. Satte 80 Prozent nämlich 580 000 Euro von insgesamt 726 000 Euro Erstellungskosten ließ es sich nämlich das Land kosten, dass hier nun Abwässer nach dem neusten Stand der Technik entsorgt werden, der Umwelt zuliebe. Denn nicht nur das Wasser wird hier sauber, sondern bei 40 Prozent des bisherigen Energieaufwandes ist die Leistung 50 Prozent höher.

Das Pumpwerk ist zwar schon seit August 2017 in Betrieb. Die Restarbeiten an Gebäude und Umgebung konnten, witterungsbedingt, allerdings erst jetzt abgeschlossen werden. Die Freude bei der kleinen Feierstunde war groß, dass sogar die technischen Anlagen direkt aus der Heimat kommen konnten, nämlich von der Grafenhausener Firma Stulz. Und die Rechentechnik, nötig für die Feststoffe im Abwasser, ist sogar ein Prototyp und kommt aus Ühlingen von der Firma Kraus. Ein Fünftel der Gesamtkosten dieser Anlage, ist tatsächlich den Feststoffen geschuldet. Es sei ein deutsches Phänomen, dass so viel Hygieneartikel in der Kanalisation landen, erläuterte Ralf Mülhaupt vom Planungsbüro Tillig. „Damit haben wir immer mehr Schwierigkeiten.“

An der Tannenmühe ist das Thema nun mit modenen Mitteln gelöst. Die Abwasserlösung vorher sei, wie Mülhaupt schilderte, tatsächlich grenzwertig gewesen, „da haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht.“ Die Klärwärter hatten in vielen Sondereinsätzen die bisherigen Pumpen immer wieder in Betrieb gesetzt, weshalb ihnen die neue Technik die Arbeit erheblich erleichtert, wie Bürgermeister Christian Behringer hervorhob. „Das ist eine bedeutende Investition, wichtig für die Tannen- und für die Schlüchtmühle. Und diese Unternehmen stellen für Grafenhausen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.“ Schließlich sei die Gastronomie, nicht nur über die Grenzen des Landkreises bekannt, sondern sogar im Ausland.

In der Hauptsaison arbeiten hier alleine 60 Personen. In Spitzenzeiten entspricht der Wasserbedarf und Abwasseranfall einem Dorf mit 300 Einwohnern. „Das ist mehr als Mettenberg und Buggenried“, verdeutlichte Bürgermeister Christian Behringer. Geprägt von gegenseitigem Verständnis war offensichtlich die Atmosphäre während der Bauarbeiten. „Den Kindern hat es gefallen, wenn sie einen echten Bagger gesehen haben und auf richtigen Sandhaufen spielen konnten“, witzelte Wirt Guido Baschnagel.