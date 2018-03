Bonndorf Neue Statue und Fahne für die Hans-Müller-Gruppe

Andreas Müller schenkt der Staufener Hans-Müller-Gruppe ein selbstgefertigte Fahne und eine Statue. Hauptversammlung unterstreicht die vielfältigen Aktivitäten der Gruppe. Lob von Bürgermeister Christian Behringer.

Die historische Hans-Müller-Gruppe traf sich zur Hauptversammlung im Bürgerhaus im Grafenhausener Ortsteil Staufen. Der Vorsitzende Jürgen Isele hieß neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Christian Behringer willkommen.

In seinem Jahresbericht erinnerte Jürgen Isele die wichtigsten Ereignisse und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Die Bulgenbacher Schänke mit Buchlesung im April sowie ein internes Schlachtfest zum Jahresende blieben dabei besonders in Erinnerung. Die Teilnahme am dritten internationalen Landsknecht-Hurra, das nur alle fünf Jahre stattfindet, stellte eine besondere Herausforderung für die Gruppe dar. Im Mai musste sich die Gruppe beweisen. „Wer so ein Lager stemmen kann, ist echt gut aufgestellt und wir haben als Hans-Müller-Gruppe viel Respekt von anderen erhalten“, so der stellvertretende Vorsitzende Roland Brüderle. Bei der Übungsveranstaltung, dem Herbstdrill Schadeck in Hessen, übte sich die Gruppe im Umgang mit historischen Waffen.

Schriftführer Jannik Isele gab im Anschluss an den Bericht einige Zahlen bekannt. So hat der Verein aktuell 42 Mitglieder, davon drei Jugendliche und insgesamt 18 Aktive. Kassierer Jochen Stoll-Münzer musste den Versammelten einen leichten Verlust im abgelaufenen Jahr verkünden. Die folgende Entlastung des Vorstands leitete Bürgermeister Christian Behringer. Dieser lobte vor allem die Unterstützung sozialer Einrichtungen seitens des Vereins. Nach Angaben des Vorstandes habe man im vergangenen Jahr eine Spende für eine Kinderkrebsklinik getätigt, welche in Spielzeug investiert wurde. „Ich freue mich auch, die Gruppe bei unserem Tag der Vereine im Juni zu sehen“, erinnerte Behringer an die diesjährige Veranstaltung, auf der sich alle Vereine des Ortes präsentieren können.

Die Versammelten entlasteten den Vorstand einstimmig. Mit Christian Eckert wurde ein neuer zweiter Kassenprüfer gewählt. Weiterhin im Amt sind Jürgen Isele als Vorsitzender, Roland Brüderle als dessen Stellvertreter, Jochen Stoll-Münzer als Kassierer, Jasmin Weißenberger als Kassenprüferin sowie Jannik Isele als Schriftführer. Der Vorsitzende erinnerte an anstehende Termine. Im April werde man zum Museumsdorf in Kürnbach fahren und im Mai zum Mittelaltermarkt in Unteruhldingen. Im Juli steht der Besuch des Mittelaltermarktes in Waldkirch auf dem Plan, der nur alle drei Jahre stattfindet. Am Ende der Sitzung übergaben die Ehrenmitglieder Theo und Irmgard Isele ein Geschenk von Andreas Müller. Andreas Müller ist ein langjähriger Freund der Gruppe. Bei dem Geschenk handelt es sich um eine selbst gefertigte Fahne und eine Bronzestatue „Udo von Wiesneck“. Von Wiesneck habe, so die Überlieferung, einst dem Vater des Bauernführers Hans Müller die Augen ausgestochen. Zur Vergeltung habe Hans Müller diesen mit bloßen Händen erwürgt, da ihm sein Schwert zu schade gewesen sein soll.