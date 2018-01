Grafenhausen Narrenzunft Galgenvögel feiert 50-jähriges Jubiläum

Die Narrenzunft Galgenvögel in Grafenhausen feierte sein 50-jähriges Bestehen. Über 200 Gäste waren beim bunten Zunftmeisterempfang.

Über 200 Vertreter befreundeter Narrenvereinigungen gratulierten den Galgenvögeln zu ihrem 50. Geburtstag. Zunftmeister Harald Morath durfte dabei nicht nur heimische Gruppen, sondern auch Vertreter aus der Schweiz und aus der französischen Partnergemeinde Combrit begrüßen. Stilecht waren „Majestix“ Jean-Michel Pavec, Präsident des französischen Partnerschaftskommitees, als Asterix, Obelix, Miraculix und die Gallier den weiten Weg von der Atlantikküste in der Bretagne nach Grafenhausen angetreten. Ehrenmitglied Hartmut Frank leitete den Empfang zuvor mit einem Gedicht über die seine Zunft, ihre Herkunft, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein: „Ob Arbeiter oder Schreibtischplager, ob schwarz, ob rot, gelb oder Kringelefrack, heut zählt nur der Schabernack.“

Bürgermeister Christian Behringer beglückwünschte die Zunft zu ihrem langjährigen Bestehen und den vielen Jahren, in denen sie als Teil von Grafenhausen das Dorfgeschehen bereichert. Gleichzeitig warnte er eindringlich vor einer akuten „Unterhopfung“ und riet den Beteiligten, dieser mit den gemeindeeigenen Erzeugnissen effektiv entgegenzuwirken. Als Schirmherrn des Narrentreffens verlieh ihm Obergalgenvogel Nicole Hösl den traditionellen, bunten „Rettungsschirm“.

Auch Theo Schindler, Vorstandsbeirat Brauchtum im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte sowie die Narrenvogt Axel Pitschuch von der Vogtei Hochschwarzwald gratulierten, letztere mit einem besonderen Geschenk: einem wurst- und schnaps-behangenen Narren-Stock.

Für die musikalische Unterhaltung während des Zunftmeisterempfangs sorgten die „Haslach Hallodris“. Bevor es schließlich in Richtung Umzug ging, führten die das Zunftballett und die Kinderzunft einen Gardetanz und eine Tanzchoreographie auf. Letztere verwandelten sich dabei von einer Schwarzwaldmarie-Gruppe in eine fetzige Girl-Group, ganz den einleitenden Worten Hartmut Franks gemäß: „Die Jugend macht mit und ist begeistert, so wird auch die Zukunft gemeistert.“