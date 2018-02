Grafenhausen Narren lassen beim Rathhaus-Sturm auf sich warten.

Die Galgenvögel haben bei der Schlüssel-Übergabe in Grafenhause lange auf sich warten. Bürgermeister Christian Behringer trumpft mit Reimen und in Lederhose auf.

Grafenhausen (gud) Zünftig war die Rathausmannschaft zur Übergabe des Schlüssels an den Jubiläums-Narrenrat gerüstet. Ratlos, mindestens eine runde halbe Stunde lang, waren die Gesichter der Verwalter. Vor dem Ratssaal warteten zwar geduldige Narrenvogelkinder. Der "hochwohllöbliche Narrenrat", wie Behringer ihn bezeichnet, jedoch wollte nicht erscheinen. Viel Nestwärme habe es im Kindergarteen gegeben, wurde gemunkelt. Auch der Pfarrer habe mit Palmengarten und Liegestuhl zum Verweilen geladen. In Seppelhosen und Riesenschnauzer hatte Schultes Christian Behringer also reichlich Gelegenheit, seine Rede zu proben.

Einer Ballade gleich kam seine Kapitulation vor dem närrischen Rat und den Galgenvögeln daher. Seit 50 Jahren stürmten diese das Rathaus, "mit roher Gewalt und zu Allem bereit". Er als Schultes habe sich ebenfalls seit vielen Jahren diesem Schicksal ergeben, denn, so habe er gelernt: Widerstand ist zwecklos. "Dem Rathaus winken ohne Frage stets ungeahnte Chaos-Tage. Ihr führt dann streng das Regiment, Himmel, Stern und Sakrament. Doch andrerseits, ich will nicht klagen, bei uns gibt es ganz sicher keine sieben Plagen. Die Wirtschaft boomt, das Ärztehaus wird schon bald bezogen, durchs Internet könnt ihr bald rasen mit über 100 Sachen, ungelogen."

Viel schlimmer seien die Konflikte, die im fernen Berlin ausgetragen würden: "Während wir hier feiern ein närrisches Fest, wägen die Schwarz-Roten noch ab zwischen Cholera und Pest." Den Rausschmiss aus seinem Regentenhaus könne er verkraften. Vielleicht nicht zuletzt auch deshalb, weil in ihm, ganz Kind seiner Zeit, ein bisschen Paulchen Panther steckt, mindestens in der Diktion: "Denn es dauert keine sieben Tage! Dann komm ich wieder – keine Frage."