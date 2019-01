von Dorothée Kuhlmann

Bei leichtem Schneetreiben hatte sich eine kleine Gruppe von Nabu-Mitgliedern und Vogelfreunden mit Ferngläsern bewaffnet im Skulpturenpark in Grafenhausen am Samstagmittag zur Stunde der Wintervögel eingefunden. Schon eine Woche zuvor hatten die Nabu-Mitglieder im Bereich der Streuobstwiese Futterplätze eingerichtet.

Verschiedenste Sämereien, allen voran natürlich die beliebten Sonnenblumenkerne, sowie selbst hergestelltes Fettfutter war in den Sträuchern verteilt worden. „Wir wollten sicherstellen, dass wir hier verschiedene Vögel beobachten können“, erklärte Harald Nüssle, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe. „Allerdings müssen wir angesichts der weiter anhaltenden winterlichen Witterung jetzt auch hier weiter füttern“, sagte der Vogelkenner.

Bald ausgezwittschert? Zu den bedrohten heimischen Singvögeln zählt auch das Rotkehlchen. | Bild: Lutz, Bernhard

Die Nabu-Mitglieder betreuen im Winter nicht nur im heimischen Garten Futterstellen für die Vögel, sondern auch außerhalb. Die Vögel gewöhnen sich an den Futterplatz und fliegen ihn angesichts des stark gesunkenen Nahrungsangebotes in der freien Landschaft immer wieder an. Gerade das Fettfutter ist bei vielen Vogelarten sehr beliebt. Da habe er dann auch schon mal Müsli verarbeitet, meinte Nüssle lachend. Und die gefiederten Gäste erweisen sich durchaus als Feinschmecker. „Da wird so ein Futterblock dann durchaus rabiat zerhackt, um an die besten Leckerbissen heranzukommen“, wusste Harald Nüssle zu berichten.

Spechte, Eichelhäher, Krähen oder Elstern rücken dem energiereichen Futter so zu Leibe. Die kleineren Vögel profitieren durchaus auch davon. Können sie sich doch dann schnabelgerecht zerhackte Stücke vom Boden holen. Und wer sich schon einmal gewundert hat, dass über Nacht Meisenknödel oder Fettfutterblöcke verschwunden sind, bekam vom Nabu-Vorsitzenden auch eine Erklärung. „Marder holen sich gern das energiereiche Futter“, so die einfache Erklärung.

Zehn Vogelarten bei Zählstunde

Dank des guten Futterangebotes an der Streuobstwiese konnten die Naturfreunde zehn verschiedenen Vogelarten beobachten. Amseln, Kohl- und Blaumeisen, Buchfinken, Haussperling, kleine Schwärme von Bergfinken und Erlenzeisig sowie Eichelhäher, Elstern und Rabenkrähen fanden sich im Laufe der mittäglichen Zählstunde im Skulpturenpark ein. Ein durchaus repräsentatives Ergebnis der hier heimischen Wintervögel der Gärten oder Parkanlagen. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zählungen des Nabu deutliche Rückgänge aufzeigten, nicht nur bei der Artenzahl, sondern auch bei der Anzahl der Vögel, besonders bei den sogenannten Allerweltsarten wie Amseln, Sperling oder auch Stare, unterstrichen die Nabu-Mitglieder. Zum Abschluss der Zählstunde überflog ein Paar der selten gewordenen Kolkraben mit ihrem typischen krächzenden Ruf noch das Gelände. Das sind übrigens unsere größten Singvögel, erläuterte Harald Nüssle den verblüfften Vogelfreunden.