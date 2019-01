von Christiane Seifried

Im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres wies Ortsvorsteher Klaus Metzler in der Bürgerversammlung jetzt schon darauf hin, dass es diesmal keine Parteienwahl, sondern eine Persönlichkeitswahl geben werde. Dies habe der Ortschaftsrat bereits in einer Sitzung im vergangenen Frühjahr beschlossen. „Für dieses Vorhaben benötigen wir aber zehn Unterschriften von der Bevölkerung“, erklärte Metzler und gab bekannt, dass aus diesem Grund am 31. Januar eine Nominierungsveranstaltung im Schulhaus im Kasslet stattfinden werde. „An diesem Abend können sich alle, die an einem Amt im Ortschaftsrat interessiert sind, melden“, sagte er.

„Wir hoffen, dass wir im Sinne der Bevölkerung gehandelt haben“, hob der Ortsvorsteher hervor und legte allen Anwesenden die Bitte ans Herz, an dieser Veranstaltung auch teilzunehmen. Eine gesonderte Einladung zu der Nominierungsveranstaltung werde noch an jeden Haushalt verteilt. An dieser Stelle nutzte Klaus Metzler die Gelegenheit, sich bei allen Bürgern seines Ortsteils für das ihm in den vergangenen 15 Jahren entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken. „Ich hoffe, dass ich euren Erwartungen einigermaßen gerecht werden konnte“, ergänzte der Ortsvorsteher.

Mit einer Ehrung würdigte Klaus Metzler das 25-jährige Engagement des ehemaligen Abteilungskommandanten Lothar Isele, der sein Amt im Februar 2018 bei der Abteilungsversammlung der FeuerwehrMettenberg in jüngere Hände gelegt hatte. Zu dessen Nachfolger wurde Torben Gänswein gewählt. In einem Überblick erinnerte der Ortsvorsteher an Höhen und Tiefen der Mettenberger Wehr und vor allem an die Leistungen von Lothar Isele in dieser langen Zeit, in der dieser rund 21 Einsätze geleitet hatte. Als Höhepunkt nannte Metzler den Neubau des Gerätehauses im Kasslet sowie die Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeugs TSF-W.