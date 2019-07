von Dorothée Kuhlmann

„Das habt ihr hervorragend gemacht, und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, sagte Bürgermeister Christian Behringer, nachdem die 13 Mitglieder des Gemeinderates Grafenhausen verpflichtet worden waren. Außerdem freute es Christian Behringer, dass alle Ratsmitglieder, die sich zur Wiederwahl gestellt hatten, auch wieder gewählt worden waren. „Das zeigt doch das Vertrauen der Bürger in unsere Arbeit“, so Christian Behringer.

Abschied nach 30 Jahren

Zuvor waren scheidende Gemeinderäte verabschiedet und geehrt worden. Seit 1989 war Marita Bücklers in Grafenhausen Gemeinderätin. Nach 30 Jahren hatte sie sich nicht wieder zur Wahl gestellt. In den verschiedenen Ausschüssen der Gemeinde und zuletzt auch noch als Mitglied des Kindergartenkuratoriums hatte sie unzählige Projekte mitgetragen, nicht zuletzt noch als Mitinitiatorin der Aktion Dorf der 1000 Sterne. „Deine Stimme wird im Gemeinderat fehlen“, sagte der Bürgermeister. „Unverkennbar Dein ‚Jetzt höret doch amal,…‘“, erinnerte der Rathauschef schmunzelnd.

Nicht ganz ohne Wehmut verabschiedete sich Marita Bücklers aus dem Gemeinderat. „Es gab interessante und lebhafte Diskussionen. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich bin gern bis zum letzten Abend Gemeinderätin gewesen“, sagte die scheidende Gemeinderätin. Eine Bitte äußerte Marita Bücklers dann aber noch an den neuen Gemeinderat. „Bei der anstehenden Innensanierung des Rathauses erhaltet bitte die alte, ehrwürdige Holztreppe und das Parkett, die unserem Rathaus den besonderen Charme geben“, sagte Marita Bücklers nachdrücklich.

Abschied nach 20 Jahren

Christian Jäger schied nach 20 Jahren Gemeinderatstätigkeit aus dem Amt aus. Im Finanz- und Verwaltungs- sowie im Bau- und Umweltausschuss und als Stiftungsrat des Spitalfonds Bonndorf war Christian Jäger für viele Entscheidungen im Gemeinderat mittragend.

Auch Jörg Trefzer hatte sich nach zehn Jahren Tätigkeit als Gemeinderat nicht wieder zur Wahl gestellt. Jörg Trefzer war Mitglied des Tourismusausschusses, der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Schlüchttal und Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schule.

Anstehende Aufgaben

Auf den Gemeinderat mit seinen vier neuen Mitgliedern Melanie Staller, Michael Greiner, Oliver Haberstroh und Ralf Krieger warten natürlich bereits zahlreiche Aufgaben. Auf dem Programm stehen unter anderem der Breitbandausbau im Gewerbegebiet, in Seewangen, Rötenberg, Rippoldsried, Bohlisch und der Ortsmitte, die Sanierung der Wirtschaftswege, Sanierung der Straße in Bulgenbach, neue Fenster und Brandschutztüren in der Werkrealschule, die Planung und Erweiterung des Gewerbegebietes sowie der Grundstückszuteilung und Baubeginn im Baugebiet Kälberweide II.

Der neue Gemeinderat von Grafenhausen (von links): Burkhard Sauer, Oliver Haberstroh, Barbara Bohl, Claudia Friedrich, Thomas Krüger, Linda Baschnagel, Michael Greiner, Bürgermeister Christian Behringer, Andreas Stritt, Dominik Seidler, Clemens Rosa, Melanie Staller, Peter Morath und Ralf Krieger. | Bild: Dorothée Kuhlmann