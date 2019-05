von Wilfried Dieckmann

Nach nur zwei Jahren verlässt Ayleen Kaiser die Tourist-Information der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) in Grafenhausen-Rothaus. Seit 1. April ist dort Lisa Bockstaller als neue Teamleiterin für die Geschicke der Ferienregion Rothauser Land verantwortlich.

Die Fachfrau für touristische Belange hat ihre Ausbildung in einem Reisebüro in Jestetten absolviert, danach die ersten Erfahrungen bei einem Reiseveranstalter für Nordlandreisen in der Schweiz gesammelt. Als berufliches Ziel hatte Lisa Bockstaller aber stets eine Tätigkeit im heimischen Tourismus bei der HTG im Blick. Bei den beiden ersten Bewerbungen wurde die ausgeschriebene Stelle von der HTG jedoch intern besetzt: „Im dritten Anlauf hat es bei meinem Wunscharbeitgeber nun geklappt“, freute sich Bockstaller, die im Tourismus nicht in der ganzen Welt, sondern in heimischen Gefilden tätig sein möchte. „Ich bin beruflich am richtigen Ort angekommen, denn ich bin von hier“, betonte die aus Brenden stammende Fachfrau für Tourismus.

Was die Neue alles vorhat

Auch wenn sie die Region gut kennt, so sei es nicht von Nachteil gewesen, dass sie von Ayleen Kaiser vier Wochen eingearbeitet wurde. Sind nach dieser Einarbeitungszeit Veränderungen geplant? „Gute Strukturen, die von Ayleen Kaiser geschaffen wurden, müssen nicht verändert werden“, meinte Bockstaller, die auf einem guten Bestand aufbauen möchte. Dies bedeute aber nicht, dass alles so bleiben müsse. Zu den großen Herausforderungen in diesem Jahr wird wohl das von der HTG ins Leben gerufene Familienfest gehören. Auch soll verstärkt die Nähe der Gastgeber gesucht werden. Hierbei sollen die bisher eher passiven Gastgeber stärker eingebunden werden. Es sei ungemein wichtig, dass die Experten der Touristinfo die Gastgeber auch persönlich kennen.

„Ich habe sehr gerne hier gearbeitet, suche nun aber eine neue Herausforderung und werde künftig in der Industrie tätig sein“, betonte Ayleen Kaiser abschließend. Ihrer Nachfolgerin Lisa Bockstaller wünscht Kaiser viel Erfolg bei der Arbeit.