Grafenhausen Landfrauen können sich ab April im Schützenhaus einrichten

Bürgermeister Christian Behringer kündigte bei der Hauptversammlung der Landfrauen für den Umzug eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an.

Mit aktuell 54 Mitgliedern feierten die Landfrauen aus Grafenhausen ihr 50-jähriges Bestehen. Vorsitzende Berta Stritt betonte im Rahmen der Hauptversammlung, dass sie dies allerdings ganz unter sich in der Tannenmühle taten, wo sie einen schönen Nachmittag verbrachten. Künftig werden die Frauen das Schützenhaus nutzen.

Andrea Isele berichtete stellvertretend für die erkrankte Schriftführerin Sabine Stritt über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Einige Frauen besuchten den Landfrauentag in Bonndorf. Bei der Wegputzete wurde die übliche Route abgelaufen, anschließend gab es Pizza. Bei der Karfreitag-Betstunde hatten ein paar Frauen schon um zwei Uhr früh einen Einsatz in der Kirche. Der Jahresausflug führte 26 Frauen zunächst nach Utzenfeld in eine Konfitürenmanufaktur. Von dort aus wurde ein Kloster besichtigt, in Staufen gebummelt und zum Abschluss kehrten sie in einer Straußenwirtschaft ein.

Wie jedes Jahr boten die Landfrauen beim Dorffest Kaffee und Kuchen an. Ebenso beim Naturparkmarkt, bei dem sie auch einen Flohmarktstand betrieben. Am Weihnachtsmarkt verkauften die Landfrauen Kartoffelsuppe, Glühwein und Kaba. Außerdem basteltn sie fleißig Kränze und Mooskugeln, zudem backten sie Linzertörtchen. Von jedem verkauften Gesteck kamen drei Euro in einen Spendentopf für die Aktion "1000 Sterne", aufgerundet übergaben die Landfrauen 500 Euro an die Verantwortlichen dieser Aktion. 2018 fand ein Frauenfasnetabend statt. Auch bei der Seniorenfasnet sorgten die Landfrauen für das leibliche Wohl und für die Gestaltung des Nachmittags. Kassiererin Gisela Haberstroh berichtete von einem unveränderten Kassenstand.

Bürgermeister Christian Behringer bedankte sich für die zahlreichen Aktivitäten und gab bekannt, dass die Landfrauen ab April neue Räume im Schützenhaus beziehen könnten. Der Schützenverein habe sich aufgelöst, so gäbe es für die Landfrauen und den Narrenverein die Möglichkeit, das Haus zu beleben. Die Gemeinde habe schon einen Betrag bereit gestellt, der die Materialkosten für notwendige Sanierungsmaßnahmen decken soll. Ein Diskussionspunkt war die notwendige Verjüngung des Vereins. Das Durchschnittsalter von 68 Jahren sei recht hoch, deshalb müsse man unbedingt junge Frauen erreichen, die bei den Landfrauen mitmachen wollen.