von Wilfried Dieckmann

Zwischen Brauerei und Touristinformation in Rothaus jaulen die Kettensägen. Aber es sind keine Forstarbeiter, die im Wald zugange sind. Es sind sieben junge Holzbildhauer, die sich an der von der Gemeinde Grafenhausen veranstalteten Holzbildhauerwoche beteiligen und fantasievolle Figuren für den Erlebnisrundweg Schlühüwana fertigen. Bis Freitag können Besucher den Kunstschaffenden über die Schulter schauen.

Der Erlebnispfad soll Zuwachs erhalten. Absolventen der Bildhauerschule Freiburg werden unter dem Motto „Phantastische Waldbewohner – Sagen, Mythen, Fabelwesen“ bei der Holzbildhauerwoche sechs neue Figuren entstehen lassen. Von einer Jury wurden aus den Bewerbungen folgende Künstler ausgewählt: Claire Käppler aus Stühlingen, Rebekka Eicheldinger aus Kenzingen, Joschka Heger aus Waldkirch, Marit Redetzki aus Bollschweil, Julia Kunkler aus Vörstetten, Alina Riedmann aus Neu-Ulm und Lukas Schmid aus Stühlingen.

Der Naturerlebnispfad in Rothaus zwischen dem Heimatmuseum Hüsli und dem idyllisch gelegenen Schlüchtsee wurde als 2,6 Kilometer langer Rundweg konzipiert. An verschiedenen Stationen können Besucher die Natur mittels zahlreicher Infotafeln besser verstehen. Federführend initiiert wurde der Pfad auf der Sturmfläche, die am zweiten Weihnachtstag 1999 durch Orkan „Lothar“ entstand, vom damaligen Gemeindeförster Hartmuth Frank. Der Hobbykünstler und damalige Verwalter des Heimatmuseums Hüsli, Herbert Hofmeier, erschuf aus übrig gebliebenen Baum- und Wurzelresten zahlreiche Märchen-, Tier- und Fabelwesen.

Kobold und Schnecke

Die Künstler Alina Riedmann und Lukas Schmid haben sich mit einem gemeinsamen Projekt beworben. Ausgewählt wurde von der Jury die Arbeit mit dem Titel „Kobold und Schnecke“. Es handelt sich um eine Skulpturengruppe, bestehend aus zwei eigenständigen Teilen. Dies sind einmal der Kobold, der von Lukas Schmid, und zum anderen die Schnecke, die von Alina Riedmann gefertigt werden. Beide haben sich im Vorfeld den Schlühüwanapfad angeschaut. „Wir wollten wissen, was schon vorhanden ist“, erklärte Alina Riedmann.

Alina Riedmann und Lukas Schmid setzten in dieser Woche den eingereichten Entwurf „Kobold und Schnecke“ um. | Bild: Wilfried Dieckmann

Sie besuchte von 2004 bis 2006 die Fachoberschule für Gestaltung in Göttingen. Anschließend hat die Künstlerin ein Grundstudium Architektur an der Uni Kassel absolviert und eine Ausbildung als Zimmerin angehängt. Von 2014 bis 2017 absolvierte sie in Freiburg die Ausbildung Holzbildhauerei/Holzdesign und ist seither als bildende Künstlerin freiberuflich tätig. Lukas Schmid hat von 2006 bis 2009 eine Lehre als Schreiner absolviert und anschließend als Geselle Erfahrungen gesammelt. Von 2015 bis 2018 folgte eine Ausbildung zum Holzbildhauer. Seit 2019 ist er als selbstständiger freischaffender Bildhauer tätig.

In Grafenhausen fühlen sich beide gut aufgenommen. „Hier stimmt nicht nur das Wetter, es stimmt das gesamte Umfeld“, schwärmte Lukas Schmid. „Sogar die Rinde war an den bereitgestellten Stämmen entfernt“, freute sich Alina Riedmann. Beide gehen davon aus, dass die Doppelskulptur bis Freitag fertig werden wird.