Grafenhausen Kontinuität ist ihr Markenzeichen: DRK Grafenhausen feiert 50 Jahre Bestehen

Der DRK-Ortsverein Grafenhausen feiert am 30. Juni und am 1. Juli sein 50-jähriges Bestehen. Die Aufgabenbereiche des Ortsvereins haben sich seit der Gründung stetig weiterentwickelt.

„Seit dem Gründungsjahr 1968 haben sich nicht nur die Lebensbedingungen in Deutschland gewandelt, auch die Arbeit des DRK-Ortsvereins Grafenhausen ist ständigen Veränderungen unterworfen.

Geblieben aber sind unsere Grundsätze wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Neutralität sowie die Bereitschaft zur Hilfe im Sinne von Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes“, betonte DRK-Chef Eberhard Hummel, der sich mit der ganzen Mannschaft auf das 50-jährige Bestehen vorbereitet, das am 30. Juni und am 1. Juli gefeiert wird.

Kontinuität

Wenn Henry Dunant, der 1863 die Hilfsorganisation Rotes Kreuz gründete, heute von oben auf den DRK-Ortsverein Grafenhausen blickt, der in diesem Jahr den 50. Geburtstag feiert, dann hat er allen Grund, stolz zu sein. Angesichts dieser geschichtlichen Daten zählt der Grafenhausener Ortsverein zu den jüngeren. Ist aber die Frage wichtig, wie alt ein Verein ist?

Nein, es geht nicht um die Zeitspanne, es geht vielmehr um die Bereitschaft, anderen helfen zu wollen. Dies nicht nur in internationalen Krisengebieten, nein, es gibt auch vor der eigenen Haustür genügend Gelegenheit, ehrenamtlich zu helfen. Die Liste der Aktivitäten ist lang: Nach Unfällen, in der Betreuung älterer Mitbürger, bei Einsätzen mit dem Krankenwagen, bei Altkleidersammlungen oder bei größeren Veranstaltungen, um nur einige zu nennen, sind die Aktiven im Einsatz.

Beim DRK-Ortsverein in Grafenhausen wird Kontinuität großgeschrieben. So gab es seit der Gründung mit Johann Gatti, Werner Peper (ab 1971) und Eberhard Hummel (seit 1995) lediglich drei Vorsitzende. Dies gilt auch für die Bereitschaftsleiter: Bei der Gründung übernahm Theodor Nüssle das Amt. Nach seinem Tod 1980 bekam er mit Bernhard Heer, der das Amt übrigens noch heute ausübt, einen würdigen Nachfolger. „Ihm ist es gelungen, die Bereitschaft zu einer festen Gemeinschaft zusammenzuschweißen“, betonte Eberhard Hummel, der damals das Amt des Kassenverwalters innehatte, im Gespräch.

Treue zum Amt aber auch bei den Bereitschaftsführerinnen: Nach Rita Stork, Cornelia Peter und Gertrud Seidler übernahm 1985 Birgit Isele diese Tätigkeit. Den Verantwortlichen ist es immer wieder gelungen, überzeugte und engagierte Aktive zu finden, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in den Dienst einer guten und für die Bevölkerung so wichtigen Sache stellten.

Gründung des Ortsvereins

Am 19. Februar 1968 wurde im Gasthaus Krone in Grafenhausen der neunte Ortsverein des Roten Kreuzes im damaligen Landkreis Hochschwarzwald gegründet. Der damalige Bürgermeister Johann Gatti sagte dem Verein Unterstützung zu und übernahm die Kosten für 18 Verbandstaschen von der Gemeinde. Bereits vor der offiziellen Gründung wurden in Grafenhausen ab 1966 Erste-Hilfe-Kurse abgehalten, die alle gut besucht waren. Als Kursleiter stellten sich Ausbilder aus Schluchsee, Lenzkirch und Neustadt sowie Dr. Rainer Bohl aus Grafenhausen zur Verfügung. Schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden in Grafenhausens Nachbargemeinden Ortsvereine oder Bereitschaften des DRK gegründet.

Arbeit im Ehrenamt

In der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Ortsvereins Grafenhausen ist zu lesen, dass von den Mitgliedern mehr als 80 000 ehrenamtliche Stunden geleistet wurden; heute hat sich die Zahl auf mehr als 160 000 Stunden summiert.

Die Aufgabenfelder haben sich in den letzten 25 Jahren stark geändert. So stellt sich die Frage, ob die Altkleidersammlungen heute noch zeitgemäß sind. „Nein“, sagte der Vorsitzende ohne Wenn und Aber. So habe sich das Aufkommen an Altkleidern innerhalb der letzten zehn Jahre halbiert.

Heute sei es für die Bürger angesichts der aufgestellten Container am Recyclinghof recht einfach, nicht mehr Benötigtes zeitnah zu entsorgen. „Dies bedeutet aber auch wie beim Musikverein das Altpapier oder bei der Feuerwehr das Alteisen, dass auch die DRK-Sammlungen in dem Bereich nur noch die zweite Wahl sind“, sagte Eberhard Hummel. Eine Tatsache, die natürlich auch an die Vereinsfinanzen geht. So fließen aus der Altkleideraktion heute nur noch zwischen 600 und 700 Euro in die Vereinskasse. Die Einnahmen haben sich nach Angaben des Vorsitzenden halbiert.

Programm zum Jubiläum

Das Jubiläumsfest startet am Samstag, 30. Juni, mit einem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters in der Schwarzwaldhalle. Am Sonntag, 1. Juli, beginnt um 10 Uhr in der Halle ein Festbankett, ab 11 Uhr gibt es ein Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Grafenhausen. Geplant sind ein Auftritt des gemischten Chores, eine Vorführung der Bergwacht Wutach und der Rettungshundestaffel Hochschwarzwald. Es gibt Kinderschminken mit dem Jugendrotkreuz. Ab 16 Uhr spielt die Trachtenkapelle Rothaus.