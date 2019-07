von Christiane Seifried

Bei der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats in Mettenberg stand die Verabschiedung und Ehrung von Ortsvorstehers Klaus Metzler im Mittelpunkt. Sein großes kommunalpolitisches Engagement (30 Jahre Ortschaftsrat und 15 Jahre Ortsvorsteher) wurde von zahlreichen Bürgern mit stehenden Ovationen gewürdigt.

„Durch Deine Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit hast Du mit dem Ortschaftsrat viel bewirkt“, betonte Bürgermeister Christian Behringer in der Laudatio auf den scheidenden Ortsvorsteher. Er erinnerte daran, dass es gelegentlich auch Situationen gab, wo beide unterschiedlicher Auffassung waren. „Aber das ist etwas, was eine Demokratie auch aushalten muss“, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt. Für Klaus Metzler sei das Amt des Ortsvorstehers nicht irgendein Amt gewesen. Was ihn in erster Linie umgetrieben habe, sei der Wunsch gewesen, etwas zu bewegen und sich für seinen Heimatort Mettenberg/Buggenried zu engagieren.

Erste Wahl 1989

Christian Behringer berichtete, dass Klaus Metzler am 22. Oktober 1989 erstmals und in der Folge alle fünf Jahre bis 2014 zum Ortschaftsrat gewählt worden war. Ununterbrochen seit 2004 fungierte er als Ortsvorsteher und war diesmal nicht mehr angetreten. Für seine 30-, beziehungsweise 15-jährige Tätigkeit als Kommunalpolitiker wurde Klaus Metzler mit der Stele des Gemeindetages ausgezeichnet. Namens der Gemeinde überreichte ihm der Bürgermeister ein vom einheimischen Holzbildhauer geschnitztes Unikat, welches das Wappen des Ortsteils und oben dessen Einwohner zeigt.

Zudem rief Christian Behringer die bedeutendsten Projekte in Erinnerung, die während Klaus Metzlers Amtszeit realisiert werden konnten. Darunter 1992/93 den Bebauungsplan Buggenried, 1999/2000 den Anbau an das Schulhaus Kaßlet, die 700-Jahr-Feier Mettenberg, 2002 die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Buggenried-Seewangen, 2004 der Anschluss der Kläranlage an die Abwasserbeseitigung Ühlingen-Birkendorf. 2007 die Sanierung des Hochbehälters Kehrhalde/Buggenried, 2010 den EU-konformen Umbau des Schlachthauses im Kaßlet, 2013 die Anschaffung des TSF-Wasser samt Fahrzeughalle für die Feuerwehrabteilung Mettenberg, der Verkauf des ehemaligen Rathauses mit Umzug der Ortsverwaltung und Feuerwehr nach Kaßlet.

Viele Entscheidungen in 30 Jahren

2014 den Umbau des Schulhauses im Kaßlet, der wegen des Zuschusses drei Anläufe brauchte, 2015 die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, 2017 den Beginn der Arbeiten für Breitband in Mettenberg, wo rund 35 Verträge mit dem Betreiber abgeschlossen sind und, wenn die Hardware da ist, im Sommer dieses Jahres der Zugang zum schnellen Netz erfolgen kann.

Als Anliegen des Ortsvorstehers bezeichnete Christian Behringer die kontinuierlichen Sanierungen der Wirtschaftswege im Ortsteil, für die von 2008 bis heute mehr als 170 000 Euro aufgewendet wurden. Dem Dank des Bürgermeisters schloss sich der neue Ortsvorsteher Jörg Trefzer an. Der Gemeinderat bestätigte die gewählten Ortsvorsteher und Stellvertreter aus Mettenberg und Staufen bereits.