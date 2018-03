Grafenhausen Klassische Musik erklingt in der Staatsbrauerei Rothaus

Das Schwarzwaldmusikfestival spielt Beethovens neunte Sinfonie. Es ist der vierte Auftritt in der "Zäpfle-Philharmonie".

„Ich habe so viele tolle Konzerterlebnisse, ich brauche nicht mehr. Ich brauche nur solche, die es woanders so nicht gibt.“ Das sagte Intendant Mark Mast bei der Vorstellung des neuen Programms des Schwarzwald Musikfestivals. Er meinte, an diesem Ort, im alten Sudhaus der Rothausbrauerei, das bevorstehende Konzert als Teil des Festivals, das den gesamten Schwarzwald verbindet.

Hier in der Staatsbrauerei räumen die Mitarbeiter nämlich zum vierten Mal die Fahrzeughalle – für ein klassisches Konzert. Am 5. Mai wird Beethovens neunte Sinfonie mit der „Ode an die Freude“ gegeben. Schuberts „Magnificat“ und die Bach-Choräle „Ein feste Burg“ und „Jesu, meine Freude“ zaubern festlichen Glanz in den Nutzbau.

„Wir haben uns bewusst für Klassik entschieden, weil das hier in der Region einmalig ist“, meinte der Alleinvorstand der Rothausbrauerei, Christian Rasch. Einmaliges wolle man den Menschen hier auch stets bieten, ebenso wie der Intendant des Festivals das Besondere suche. Ohnedies fand Rasch viele Gemeinsamkeiten mit der Gemeinnützigen Gesellschaft, die das Festival ausrichtet. Ihr Intendant und die von ihm ausgesuchten, sieben Mal übrigens selbst dirigierten, musikalischen Höhepunkte, stünden für Qualität, Kontinuität und Glaubwürdigkeit. Genau so würden Produkte und Wirken seiner Brauerei auch wahrgenommen.

Die Behauptung, dass die Akustik in der Halle grandios sei, untermauerte Dirigent Mark Mast mit der Erhebung des Baukörpers zur „Zäpfle Philharmonie“: „Unterjährig darf sie für Fahrzeuge genutzt werden. Sonst ist sie für philharmonische Zwecke prädestiniert.“ Mast nutzte die Gelegenheit, auch seinen persönlichen Traum zu lüften: „Meine Vision ist eine Schwarzwaldphilharmonie.“ Tatsächlich war man geneigt, ihm eine Verwirklichung dieser Vision zuzutrauen. Visionär ist schließlich einst auch dieses Festival gewesen, dessen Gründer Mark Mast selbst war. Es feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. An 17 Spielorten jagt im Monat Mai über den gesamten Schwarzwald verteilt ein Höhepunkt den anderen. Außer klassischen Konzerten wird ein Cross-Over vom Feinsten gewagt.

So darf man sich auf „Konstantin Wecker goes Symphonic“ in Baiersbronn freuen. Als „Solitär“ bezeichnete Mark den persönlichen Freund Wecker, der derzeit als 70-jähriger mit seiner erfolgreichsten Tournee aller Zeiten unterwegs sei. „Ich kenne wenige, eigentlich keine Männer, die diese Power, diese Leidenschaft, diese Energie haben wie Konstantin.“ Das sei nun wirklich keine Frage des Alters. Spannend dürfte auch das Projekt „Kammerorchester meets Spark“ in der Alpirsbacher Klosterkirche sein. Max Mutzke wird einen Abend bestreiten. St. Blasien wird im Festsaal des Kollegs beglückt mit einem „Kammermusik-Abend unlimited“. Und die ungewöhnlichen Orte von der Werkshalle über die Glashütte, ein Uhrenmuseum bis zur Scheune eines Vogtbauernhofes tun ihr Übriges.

Visionär ist man auch, was die weitere Entwicklung des Festivals angeht. Erst am Donnerstag habe man bei der Schwarzwald Musikfestival gGmbH (gemeinnützige GmbH) beschlossen, innerhalb der nächsten fünf Jahre die Zuschauerzahlen zu verdoppeln, von 3200 insgesamt im vergangenen Jahr zu 6500 zum 25-jährigen Bestehen.

Stolz ist Christian Rasch übrigens, dass sich die exzellenten Musiker der Philharmonie Baden-Baden, die bei seinem Konzert in Rothaus mitwirken, dafür entschieden haben, wieder zu kommen. Denn sie haben Mitspracherecht bei den Auftrittsorten. Redete man beim ersten Mal in Rothaus noch mit Engelszungen auf sie ein, freuten sie sich inzwischen darauf und fragten schon im Voraus nach dem ersten Bier. Das und Bewirtung gibt es für die Gäste des Konzerts schon zur Einführung, von der Christian Rasch besonders schwärmt: „Ich habe noch nie erlebt, dass Dirigent und die Künstler persönlich so anschaulich das Erlebbare in den Stücken beschreiben.“

Das gesamte Programm, weitere Informationen und Tickets im Internet: http://www.schwarzwald-musikfestival.de