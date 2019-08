von Christiane Seifried

Die Gebührensätze für den Besuch des katholischen Kindergartens St. Bernhard werden zum neuen Kindergartenjahr 2019/2020 erhöht. Dies beschloss der Grafenhausener Gemeinderat mehrheitlich, bei jeweils einer Gegenstimme von Ratsmitglied Thomas Krüger (SPD).

Gebührensätze steigen

Bei der Gebührenfestsetzung für die Regelgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) hatte sich das Kindergartenkuratorium an den Empfehlungen des Gemeindetags und der Kirchen orientiert. Zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. September beginnt, werden die Gebührensätze sowohl für die Regelgruppe als auch für die altersgemischte Krippengruppe und ebenso für die Ganztagesbetreuung steigen.

Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informierte, hatte Anfang Juni das Kuratorium getagt. Hierbei wurden die Gebühren besprochen und Vorschläge für die Beschlussfassung im Gemeinderat gemacht. Zusätzlich werden für das warme Mittagessen im Kindergarten, wie bisher, zwei Euro pro Tag beziehungsweise 40 Euro pro Monat erhoben.

Regelgruppe

Zumindest, was die Regelgruppe und die VÖ-Gruppe für Kinder ab drei Jahren betrifft, hatte man sich an der Empfehlung des Gemeindetags und der Kirchen orientiert. Demnach werden sich in eben jenen Gruppen die Gebühren moderat, nämlich für Eltern mit einem Kind von bisher 124 Euro ab 1. September auf 128 Euro erhöhen. Eltern mit zwei Kindern unter 18 Jahren zahlen mit 98 Euro dann 3 Euro mehr, Familien mit drei Kindern haben statt 63 Euro schließlich 65 Euro und Eltern mit vier und mehr Kindern statt 21 Euro einen Euro mehr, 22 Euro zu berappen.

Altersgemischte – /Krippengruppe

Zur Berechnung der neuen Gebührensätze für Kinder unter drei Jahren (altersgemischte Gruppe und Krippengruppe) wurde jeweils der doppelte Elternbeitrag für den Regelkindergarten zuzüglich 16 Prozent (hängt mit dem Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge zusammen) zugrunde gelegt. Demnach erhöhen sich die Gebühren für Eltern mit einem Kind von bisher 278 Euro um 19 Euro auf 297 Euro. Eltern mit zwei nicht volljährigen Kindern haben statt 213 Euro nun 227 Euro, mit drei Kindern statt 141 Euro 151 Euro und mit vier und mehr Kindern, statt 47 Euro neuerdings 51 Euro zu bezahlen.

Ganztagesbetreuung

Für die Ganztagsbetreuung von Kindern über drei Jahren fallen für Eltern mit einem Kind künftig 30 Euro mehr, nämlich 280 Euro an. Familien mit zwei Kindern unter 18 Jahren haben statt 185 Euro dann 207 Euro, mit drei minderjährigen Kindern statt 125 Euro 140 Euro und mit vier und mehr Kindern sechs Euro mehr, nämlich 56 Euro zu bezahlen. Gemeinderat Peter Morath empfand die Gebührenerhöhung von bisher 250 Euro auf 280 Euro als zu hoch. Hauptamtsleiterin Ruth Stoll-Baumgartner wies darauf hin, dass in Grafenhausen nur elf Monate abgerechnet werden, während Birkendorf beispielsweise zwölf Monate in Rechnung stelle. Gemeinderat Michael Greiner wollte wissen, inwieweit sich die Elternbeiträge am Kostendeckungsgrad bewegen.

Gemeinderat stimmt mehrheitlich zu

Dazu rechnete der Rathauschef vor, dass die politische Gemeinde 89 Prozent des ungedeckten Kostenaufwands trage und die Kirchengemeinde den Rest von elf Prozent bezahle. Wie Christian Behringer nachträglich recherchierte, lagen die Elternbeiträge im vergangenen Kindergartenjahr bei 98 299,13 Euro. „Dies bedeutet einen Kostendeckungsgrad von etwa 15 Prozent, somit liegen wir vom empfohlenen Richtwert von 21 bis 23 Prozent noch weit entfernt“, sagte der Bürgermeister. Jedoch zeigte er sich mit Gemeinderat Burkhard Sauer einer Meinung und betonte: „Wenn man sich so ein schönes Kindergartenangebot leisten will, kostet das eben Geld“. In diesem Sinn stimmte der Gemeinderat dann auch mehrheitlich der Gebührenerhöhung zum neuen Kindergartenjahr zu. Gemeinderat Thomas Krüger (SPD) votierte allerdings gegen die Gebührenerhöhung.