von Wilfried Dieckmann

Junge Leute aus der ganzen Welt sind nach Grafenhausen gekommen, um sich hier für zwei Wochen ehrenamtlich zu engagieren. In dem IBG Camp (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten) werden in Zusammenarbeit mit Bauhofmitarbeitern Spielplatzbereiche auf dem Pausenhof der Grundschule entstehen. Die Arbeiten sollen bis zum Wochenende abgeschlossen sein. „Wir liegen gut im Zeitrahmen“, sagt Bauhofleiter Michael Lüber.

IBG ist die Abkürzung für Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten. Der Verein wurde 1965 mit dem Ziel gegründet, durch internationale Jugendgemeinschaftsdienste (Workcamps) einen Beitrag für Frieden und Völkerverständigung zu leisten. IBG ist weder religiös noch politisch gebunden und als Träger der außerschulischen Jugendbildung anerkannt. Die Workcamps in Deutschland werden durch Zuschüsse vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der EU finanziert. Darüber hinaus unterstützen örtliche Träger die Projekte. In Grafenhausen beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten.

In der Woche 30 Stunden ehrenamtlich im Camp arbeiten – da stellt sich die Frage, warum diese jungen Menschen teilweise mehrere Tausend Kilometer auf eigene Kosten reisen, um sich in Grafenhausen beim Bau der Spielplatzanlage zwischen Grundschule und Hagehus zu beteiligen. Es sind verschiedene Gründe. So findet im Rahmen der Camps ein interkulturelles Zusammenleben statt, das die Teilnehmer als etwas Besonderes wahrnehmen. Hinzu kommen sprachliche Weiterbildung sowie ein Land, eine Region abseits der großen Touristenströme kennen zu lernen. Dazu zählen auch die Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit den Bauhofmitarbeitern.

Den Camp-Teilnehmern wird mit verschiedenen Besichtigungsprogrammen, wie bei der Brauerei Rothaus, beim Schwarzwaldhaus der Sinne oder bei der Feuerwehr Grafenhausen, ein umfassendes Freizeitprogramm angeboten. Die jungen Menschen können nicht nur öffentliche Verkehrsmittel (kostenlose Konuskarte), sondern auch den Gemeindebus nutzen.

Federführend bei der Aktion auf dem Grundschulplatz in Grafenhausen ist Bauhofleiter Michael Lüber, die Gruppenleitung des Camps haben Luisa Schillinger aus Passau und Kristupas Survilla aus Kaunas (Litauen) übernommen. Die Teilnehmer stammen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, der Türkei, Aserbaidschan, Mexiko und Hongkong.