von Wilfried Dieckmann

Auf dem Pausenplatz vor der Grundschule Grafenhausen sind neue Spielbereiche entstanden, die am Freitag, 28. Juni, im Rahmen eines Schulfestes offiziell übergeben werden. Im Rahmen des IBG Camps (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten) haben junge Leute aus der ganzen Welt in Zusammenarbeit mit Bauhofmitarbeitern neue Spielplatzbereiche geschaffen. Im Haushalt sind für diese Maßnahme 20 000 Euro eingestellt.

Ob der Pausenhof vor der Grundschule auch den nötigen Platz bietet, hatte im Vorfeld für Diskussionsstoff gesorgt. Viel Raum für das ehrgeizige Projekt stand in diesem Bereich nicht nur Verfügung. Der Platz zwischen Grundschule und Hagehus wird nicht nur von der Grundschule als Pausenhof, sondern auch von den Vereinen beim Dorffest genutzt.

Bereits im vergangenen Sommer wurde eine Besichtigung der Örtlichkeit mit allen Beteiligten – Vorsitzenden Schulförderverein, Schulvertreter, Bauhof und Verwaltung – durchgeführt. Vorschläge für Spielgeräte, durch die Schülern mehr Bewegungsmöglichkeiten in den unterrichtsfreien Zeiten ermöglicht werden sollten, wurden gemacht und von Bauhofleiter Michael Lüber in Planungen eingearbeitet.

Klettergerüst und Balancierbalken bereichern das Gelände. | Bild: Wilfried Dieckmann

Da die Fläche hinter der Grundschule, die überwiegend als Parkraum genutzt wird, nicht zur Verfügung stand, mussten bei der Planung von zusätzlichen Spielbereichen, die mit Geräten ausgestattet werden sollten, Abstriche hingenommen werden. Als problematisch erwies sich, dass vom Gesetzgeber rund um die Sportgeräte ein umfangreicher Fallschutz verlangt wurde. Um nur wenig asphaltierte Fläche vom bisherigen Schulhofgelände entfernen zu müssen, wurde abschüssiges Gelände aufgefüllt und durch eine Mauer entlang des Schmittengrabens in Richtung Volksbankgebäude gestützt.

Kooperation mit dem IBG Camp

In Kooperation mit dem IBG Camp wurden in Zusammenarbeit mit Bauhofmitarbeitern tolle Spielplatzbereiche auf dem Pausenhof geschafft. Die Gruppenleitung des Camps lag in den Händen von Luisa Schillinger aus Passau und Kristupas Survilla aus Kaunas (Litauen). Die ehrenamtlichen Teilnehmer stammen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Türkei, Aserbaidschan, Mexiko und China.

„Es hat alles bestens geklappt, das Ergebnis auf dem Pausenhof kann sich sehen lassen“, hob Christian Behringer beim Projektabschluss hervor. Er bezeichnete die Gemeinschaftsaktion als Projekt im Miteinander, bei dem sowohl die Schule und der Förderverein als auch der Gemeinderat mit eingebunden waren. Dem Bauhofleiter sei es gelungen, die Interessen unter einen Hut zu bringen.

Bereits zum fünften Mal hat sich Luisa Schillinger an einem IBG-Workcamp beteiligt, davon zwei Mal als Leiterin. Für sie kommt die ehrenamtliche Tätigkeit quasi einem alternativen Urlaub gleich, bei dem komplett andere Erfahrungen gemacht werden können. So habe sie verfolgt, wie eine Gruppe zu einer Einheit zusammenwächst. „Ein Stück weit war ich auch ein ganz normaler Tourist in Grafenhausen, habe viel gesehen und kennengelernt.“

In besonders guter Erinnerung wird sie den Besuch bei der Feuerwehr in Grafenhausen behalten. Eine Fahrt mit dem Feuerwehrfahrzeug war allerdings nicht möglich. Sie bezeichnete es aber als „besonders cool“, dass sie in eine Uniform der Wehr schlüpfen durfte. Mit der Unterkunft im Hagehus seien alle zufrieden gewesen, gekocht wurde in Eigenregie. Hierfür waren im Wechsel immer zwei Teilnehmer für den Küchendienst eingeteilt. „So konnten wir ganz nebenbei auch die traditionelle Küche aus verschiedenen Ländern kennen lernen“, freute sich Luisa Schillinger. Lob und anerkennende Worte hatte sie für Bauhofleiter Michael Lüber, von dem alle Teilnehmer viel gelernt hätten.

Junge Truppe mit großer Motivation

Laut Lüber mache es jedes Mal Spaß, mit den jungen Leuten des IBG Camps zusammenzuarbeiten. „Es war diesmal eine ruhige Gruppe, die ihre Arbeit voller Freude gemacht hat“, betonte er. „Es hat keiner gesagt, ich mag das nicht oder hat gar Lustlosigkeit an den Tag gelegt“, hob er hervor.

In der Gruppe seien auch nicht nur Kopfarbeiter dabei gewesen, sondern durchaus auch Praktiker, die seit Längerem mit dem Studium fertig waren. Als Beispiel nannte Michael Lüber einen Bankangestellten, der kräftig gebaut war und die Tätigkeit des Schaufelns als Fitnesstraining genutzt hat.

Es sei erfreulich gewesen, dass alle Arbeiten vorzeitig fertig waren, sodass die Gruppe noch einen Schutzzaun im Bereich Naturschutzgebiet Schlüchtsee im hinteren Teil des Sees aufbauen konnte. Weiter blieb auch noch Zeit, auf dem Rathausplatz in Handarbeit Unkraut zu entfernen.