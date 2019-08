von Wilfried Dieckmann

Zwischen Brauerei und Touristinformation Rothaus können Besucher sieben jungen Holzbildhauern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Sie beteiligen sich an der von der Gemeinde Grafenhausen veranstalteten Holzbildhauerwoche und kreieren fantasievolle Figuren für den Erlebnisrundweg „Schlühüwana“. Heute stellen wir Julia Kunkler aus Vörstetten (“Schwarzwaldtroll“) und Joschka Heger („Schatzhauser alt“) vor.

Die Gemeinde hat Nachwuchsbildhauer zur Erstellung neuer Holzskulpturen für den Schlühüwana-Park eingeladen. Das Thema lautet „Phantastische (Schwarz) Waldbewohner“. Eine Jury hat unter eingereichten Skizzen und Entwürfen die Werke ausgewählt, die in der laufenden Woche bis zum Freitag, 2. August, geschaffen werden sollen.

Die Gestaltung der neuen Holzfiguren soll sich an der ursprünglichen Idee von Herbert Hofmeier orientieren und auch farblich in das Gesamtbild einfügen – jedoch soll die eigene Handschrift des jeweiligen Künstlers erkennbar sein. Veranstalter ist die Gemeinde Grafenhausen, die künstlerische Leitung und Organisation hat der Holzbildhauer Simon Stiegeler übernommen. Die geschaffenen Werke werden als Dauerleihgabe der Gemeinde Grafenhausen übertragen.

Julia Kunkler

„Um durch das Sonnenlicht nicht seiner Zauberkräfte beraubt zu werden, reckt der kleine ‚Schwarzwaldtroll‚ seinen Kopf nur vorsichtig aus dem Baumstamm hervor“, so beschreibt Holzbildhauerin Julia Kunkler ihren eingereichten Entwurf zur Holzbildhauerwoche in Grafenhausen.

Die 1967 geborene Künstlerin hat von 2013 bis 2016 ihre Ausbildung zur Holzbildhauerin und Holzdesignerin an der Friedrich Weinbrenner Gewerbeschule absolviert und mit dem Erwerb des Gesellenbriefes, dem staatlich geprüften Holzdesignerabschluss und der Fachhochschulreife abgeschlossen.

In einem Gesellenjahr sammelte Julia Kunkler in Zusammenarbeit mit mehreren Bildhauern erste Erfahrungen mit eigenen und öffentlichen Projekten. Von 2017 bis 2018 folgte der Besuch der Meisterschule für Holzbildhauerei mit dem Erwerb des Meistertitels. In diesem Jahr gründete sie die Kreativwerkstatt Kunkler in Vörstetten. Bereits seit 2014 beteiligt sich die Künstlerin an Gruppenausstellungen und Symposien.

In Grafenhausen bei der Holzbildhauerwoche fühlt sich die junge Meisterin richtig wohl. Alles sei gut organisiert, Mitarbeiter des Bauhofs oder der Touristinfo stünden als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Als erfreulich bezeichnete sie das große Interesse der Besucher an der Arbeit.

Joschka Heger

Beim Durchforsten der Vita des frischgebackenen Holzbildhauermeisters fällt ins Auge, dass bei ihm Weiterbildung im Einklang mit der künstlerischen Begabung steht. Als Abschlussarbeit an der Freien Waldorfschule in Mannheim fertigte er „Siegfried im Kampf mit dem Drachen“ aus Gips und Draht. Es folgte die Ausbildung zum Holzbildhauer: Abschlussarbeit zur Gesellenprüfung war die Vollplastik aus Eiche „Stierkampf“ mit dem Torero als Relief aus Linde.

Es folgten zahlreiche Praktika an verschiedenen Schulen sowie der Besuch aller Seminare und Übungen des Klassenlehrerlehrgangs. Auch die Weiterbildung mit Schwerpunkt Methodik und Didaktik im Fachbereich Werken war ein wichtiger Ausbildungsbereich vor der Holzbildhauermeisterprüfung im September 2018 an der Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule Freiburg.

Joschka Hegers Ziel ist klar: Er will Werk-Fachlehrer an Waldorfschulen werden. Er strebt einen prozessorientierten Unterricht an. Es sei wichtig, die haptische Sensomotorik bei Kindern zu schulen. Dazu gehört auch, mit den Händen sehen zu können – kurzum: alle Sinnesorgane einzubinden.

„In Grafenhausen betrete ich Neuland, da es mein erstes Symposium ist“, hob Joschka Heger hervor. Hier fühlt er sich insgesamt gut aufgehoben und hatte für die Organisatoren nur Worte des Lobes. Ausgangspunkt für seine Skulptur „Schatzhauser alt (Waldgeist)“ war das Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff, in dem die Frage nach dem Preis des Glücks ohne Verstand und der Gier ohne Mitmenschlichkeit gestellt wird. „Und da es sich um eine Figur aus dem Schwarzwald handelt, war es mein Ausgangsthema“, so Heger.