Grafenhausen Investition in Wünsche von Grafenhausens Bürgern

Geld für Teil-Entpflasterung am Rathausplatz wird im Haushalt 2018 bereitgestellt. Waldwirtschaft soll 242 000 Euro bringen.

Grafenhausen – Die Vorberatungen des Verwaltungshaushalts und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe für das laufende Jahr standen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Der Verwaltungshaushalt hat demnach ein Gesamtvolumen von 9,4 Millionen Euro und wird laut Plan der Verwaltung mit einem erwirtschafteten Überschuss (Zuführung an den Vermögenshaushalt) von 90 000 Euro abgeschlossen.

Abschreibung des Tipis

Besonderheiten finden sich unter anderem in der Abschreibung des Tipi. Dieses wird in Höhe des buchhalterischen Restwertes von 55 000 Euro komplett abgeschrieben. Es war im Zuge der Einlagerung beschädigt worden. Vom weiteren Gebrauch des Indianerzelt-förmigen Glasbaukörpers war im vergangenen Jahr Abstand genommen worden.

200 000 Euro sind eingeplant zur "Unterhaltung unbewirtschafteten Vermögens", 75 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Dahinter verbirgt sich ein höherer Aufwand für Straßensanierung. Unter anderem soll damit, als ein Ergebnis des Workshops zur Gemeindeentwicklung, ein Gehweg über den Rathausplatz "entpflastert" werden. Auf dem vollständig gepflasterten Vorplatz fällt nämlich älteren Mitbürgern die auf Stock, Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, die Fortbewegung schwer.

Der erhöhte Aufwand für die Betreuung von Kindergartenkindern im Rahmen des Umbaus zur Kindertagesstätte macht sich mit einem erhöhten Finanzaufwand von 546 000 Euro (2017: 460 000 Euro) in den laufenden Kosten bemerkbar. Für das IGB Work-Camp (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e. V.), das auch 2018 wieder einen Einsatz in Grafenhausen haben wird, sind 18 000 Euro im Verwaltungshaushalt geplant. Das Geld soll vor allem für den Spielplatz an der Sportanlage des SV Grafenhausen und für die Stationen an den Genussrundwanderwegen eingesetzt werden.

Der Wertschätzung für die Arbeit von Funktionsträgern bei der Freiwilligen Feuerwehr sind höhere Aufwendungen im Verwaltungshaushalt geschuldet, nämlich 10 000 Euro, statt bisher 5000 Euro. Auch für die Partnerschaft mit Combrit steht mit 10 000 Euro doppelt so viel im Plan, wie im Vorjahr. Der Grund dafür ist das Partnerschaftstreffen, das für 2018 in Grafenhausen geplant ist.

Im Bereich der Einnahmen wird die Waldwirtschaft wieder eine entscheidende Rolle spielen. Die Gemeinde rechnet hier mit einem Überschuss von 242 000 Euro, knapp 10 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Erhebliche Ausgaben hat die Gemeinde mit den Umlagen. Für die Gewerbesteuer sind das 604 000 Euro, für den Länderfinanzausgleich knapp 1,1 Millionen Euro und Umlage an den Kreis zahlt Grafenhausen im Jahr 2018 eine Summe von gut 1,1 Millionen Euro. "Die Umlage steigt unabhängig davon, dass sich der Gewerbesteuerhebesatz von 30,32 Prozent auf 28,85 Prozent verringert hat", betonte Christian Behringer. Mit Gewerbesteuer könne man nicht planen, weil sie sich immer auf einen Zweijahreszyklus beziehe. "Andere Kommunen, die mit diesem Betrag jährlich feste Schlüsselzuweisungen erhalten, haben es da mit einer Vorplanung leichter."

Wirtschaftspläne für Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne für Wasserversorgung, Nahwärme und Breitbandnetz erläuterte Rechnungsamtsleiter Heiko Hilpert. Danach erfordert die Wasserversorgung nach Aufrechnung der Erträge, etwa durch Gebühren und der nötigen Investitionen einen Zuschuss von 36 400 Euro und mit der Nahwärme, einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 241 500 Euro.

Die Investitionen für die Versorgung der Bürger mit Glasfaseranschlüssen in den Häusern betragen im laufenden Jahr 2,3 Millionen Euro, wofür eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro geplant ist. Mit rund 860 000 Euro Landesförderung rechnet die Gemeinde im Jahr 2018. Bis Ende 2020 solle die Verlegung von Glasfaserkabeln für Grafenhausen abgeschlossen sein, erläuterte Bürgermeister Behringer die Planung.

