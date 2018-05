Ab 21. Juni gibt es rund um den Schlüchtsee ein neues Angebot: Das Waldbaden. Ab Juni werden in Grafenhausen zur japanischen Weltanschauung "Shinrin Yoku" informative Touren mit sinnlichen Erlebnissen angeboten. Wir haben uns das Angebot des Schwarzwaldhaus der Sinne einmal genauer angeschaut.

Wer einmal vom stressigen Alltag abschalten will, der geht schlicht und einfach in die Natur, am besten in den Wald. Und hier kann man, ungestört vom Rest der Welt, die berühmte Seele einfach baumeln lassen.

Dies aber reicht aus Sicht der Touristiker nicht mehr aus. Es muss trendig sein: so wie „Shinrin Yoku“, also „Waldbaden“. Ab Juni werden in Grafenhausen zu dieser japanischen Weltanschauung „informative Touren mit sinnlichen Erlebnissen“ angeboten.

„Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit, und diese ist grün.“ Dies hat bereits die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098 bis 1197), die heute als eine bedeutende Universalgelehrte verehrt wird, klar erkannt.

Die positive Wirkung des grünen Waldes ist im Schwarzwald hinreichend bekannt und zieht in jedem Jahr Millionen von Feriengästen an. Ist es aber nur das Waldimage? Nein, der Schwarzwald verkauft sich natürlich auch mit Kirschtorte und Bollenhut. Neue Marketingkonzepte werden von Touristikern entwickelt und trendige Themen umgesetzt.

Erste Gemeinde im Hochschwarzwald

Auch die Gemeinde Grafenhausen ist darum bemüht, touristische Trends aufzugreifen und umzusetzen. „Es muss etwas Individuelles sein, also nichts von der Stange“, so Bürgermeister Christian Behringer in einem SWR-Radiointerview mit Freddy Kunzelmann. Die Rede ist vom Waldbaden.

Auch wenn das Thema nicht ganz neu ist, so hat Grafenhausen als erste Gemeinde im Hochschwarzwald für das Baden im Wald ohne Taucherbrille für die passende Möblierung mittels Holzliegen im Bereich des Schlüchtsees gesorgt.

Was aber ist Waldbaden? In Japan ist Waldbaden bereits fester Teil der Gesundheitsvorsorge. 1982 hat das japanische Ministerium für Landwirtschaft und Forst den Begriff „Shinrin Yoku“, also Waldbaden, geprägt. Dabei ist der Hintergrund des Waldbadens im Schwarzwald nichts Neues: Jeder kennt die beruhigende Wirkung des Waldes auf Körper und Geist. Beim Waldbaden ist also diese positive Wirkung das erklärte Ziel.

Der Unterschied zwischen Spaziergang und Waldbaden aber ist, dass der Wald bewusst und mit allen Sinnen erlebt werden soll. Der neue Rundwanderweg „Wäldersinn“ in Grafenhausen-Rothaus, ganz in der Nähe des Schlüchtsees, befindet sich derzeit nach Angaben des Bürgermeisters im finalen Ausbau. An mehreren Erlebnisstationen der rund sieben Kilometer langen Strecke werden Wanderer ihre Sinne testen und so den Wald bewusst hören, riechen, sehen und spüren können.

Eine neuartige Attraktion wurde nah der Danieltanne, der dicksten Tanne im Schwarzwald, geschaffen: Auf fünf Liegeplätzen besteht ab sofort für Einzelne, Paare oder für die ganze Familie die Möglichkeit zum Waldbaden. Die Holzliegen wurden vom Bauhof der Gemeinde konstruiert und im Rahmen eines Projekts mit Workcamp-Teilnehmern aus verschiedenen Ländern im Wald aufgestellt.

Gästen und Einheimischen ermöglichen sie nun eine völlig andere Wahrnehmung und ein neues Waldgefühl, das aus der Horizontalen heraus mit Blick auf die krönenden Baumwipfel erholsam und wohltuend zugleich sein soll.

Geführte Touren zum Erleben

Ab Donnerstag, 21. Juni, bietet das Schwarzwaldhaus der Sinne zum Thema Waldbaden zu bestimmten Terminen (donnerstags ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr) „informative Touren mit sinnlichen Erlebnissen in den Wäldern am Schlüchtsee an“. Bei diesen Touren durch den Wald am Schlüchtsee, die regelmäßig bis Ende September angeboten und von Mitarbeiterin Kerstin Heller geleitet werden, machen die Teilnehmer Bekanntschaft mit dem aus Japan in den Schwarzwald geschwappten Waldbaden. Die Touren sollen im Schwarzwaldhaus der Sinne von verschiedenen Veranstaltungen sowie einer Fotoausstellung von Klaus Hansen und seiner Fotogruppe begleitet werden.