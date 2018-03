Bonndorf Im Förderverein der Schlüchttal-Schule Grafenhausen/Ühlingen-Birkendorf gibt es Veränderungen im Vorstand

Neben der wiedergewählten Vorsitzenden Silvia Heer wird Barbara Krieger als gleichberechtigte Vorsitzende das Schiff steuern. Silvia Winterhalter gibt nach sieben Jahren ihr Amt an der Spitze ab, zumal sie schon länger kein eigenes Kind mehr in der Schule hat.

Der Förderverein der Schlüchttal-Schule Grafenhausen/Ühlingen-Birkendorf wird von einem teilweise erneuerten Vorstand geführt. Neben der wiedergewählten Vorsitzenden Silvia Heer wird Barbara Krieger als gleichberechtigte Vorsitzende das Schiff steuern. Silvia Winterhalter gab nach sieben Jahren ihr Amt an der Spitze ab, zumal sie schon länger kein eigenes Kind mehr in der Schule hat. Neue Schriftführerin wurde Astrid Hummel, die Marianne Seidler ablöst. Die Kasse wird weiterhin von Michaela Hog geführt. Neben den wiedergewählten Beisitzern Sandra Gisinger, Sven Kucher und Elke Duttlinger werden Petra Kunert, Sarah Spindelböck und Anette Vogt dem Förderverein neu zur Seite stehen.

Der Verein zählt aktuell 124 Mitglieder, zu denen in 2017 immerhin zwölf Neuzugänge gestoßen sind, dem stehen sechs Abgänge gegenüber. Michaela Hog beeindruckte die Anwesenden mit der stolzen Zahl von knapp 12 900 Euro Ausgaben. Dieses Geld floss vor allem in die Anschaffung von drei Technik-Baukästen für die Roboter AG der Siebtklässler. Ebenso in neue Instrumente (Boomwacker) für beide Schulen, in einen Trikotsatz für die aktiven Minimarathonläufer der Grundschule und in die Mitfinanzierung der Schulplaner.

Für den Ausflug der siebten, achten, neunten und zehnten Klassen wurde die Busfahrt nach Winterthur ins Technorama gesponsert und beim Jahresausflug der Grundschulkinder nach Kloten unter dem Thema „Luft“ wurde die Fahrt ebenfalls vom Förderverein finanziert. Der inzwischen schon jährlich stattfindende Gewaltpräventionskurs für die Fünftklässler sowie der Auffrischkurs für die Siebtklässler wurde ebenso vom Förderverein bezahlt. Das ganze Jahr über konnten sich die Grundschüler in Ühlingen und Grafenhausen über Obst freuen, das durch das EU-Schulobstprogramm zu 75 Prozent finanziell unterstützt wird. Die Klassen fünf bis zehn erhielten zwei Wochen lang im November 105 Kilo Äpfel, die der Förderverein bezahlte.

Dies alles war laut Silvia Winterhalter nur möglich, weil durch viele Aktionen des Vereins Geld in die Kasse kam. Am Tag der offenen Tür der Grundschule konnten die Grafenhausener Bürger das renovierte Gebäude besichtigen und wurden vom Förderverein bestens bewirtet. Der Verein hatte sich dort auch mittels einer Infotafel präsentiert, um neue Mitglieder zu werben. Dies sei immer wieder wichtig, meinte Michaela Seidler, da doch vielen Eltern und Bürgern nicht klar sei, was die Aufgaben dieses Fördervereins seien – nämlich die Kinder zu fördern und zu unterstützen!

Auch die Fahrradprüfung für die Viertklässler wurde organisiert. Sogar ein Krankenwagen war vorgefahren und Thomas Streit vom DRK Waldshut hat mit den Kindern einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs abgehalten. Eine außerschulische Maßnahme bot der NABU Grafenhausen an drei Nachmittagen an. Finni Bohl und Dorothé Kuhlmann hatten sich Aktionen in Wald und Natur ausgedacht, die offensichtlich großen Spaß machten. Auch für die Eltern wurde in Ühlingen ein Vortrag zum Thema „Das Lernen lernen“ angeboten, der gut angenommen worden war. Bürgermeisterstellvertreter Dominik Seidler zeigte sich über die beachtliche Summe der Ausgaben überrascht. Er sei sich sicher, dass es ohne den Förderverein schwierig wäre, allen Wünschen der Schüler und Lehrer gerecht zu werden.