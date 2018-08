von Dorothée Kuhlmann

Die Selbsthilfegruppe (SHG) Fackelträger wurde am ersten August gegründet. Und eine Fackelträgergruppe, das heißt Menschen, die für eine Sache voran gehen und sich einsetzen, ist es wirklich. Die SHG-Fackelträger ist für Menschen, die sexuelle Gewalt und Missbrauch erlebt haben.

Anstoss für Gründung

Es ist die erste Selbsthilfegruppe in diesem Bereich im Landkreis Waldshut. Von offizieller Seite wird die SHG von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) beim Gesundheitsamt im Landkreis Waldshut unterstützt, die im Juli vergangenen Jahres eingerichtet wurde. Doch wie ist es zu der Gründung dieser Gruppe in Grafenhausen gekommen? Petra Pauls-Gläsemann, die Initiatorin der SHG-Fackelträger, ist selber betroffene Angehörige und hat bereits seit 2002 eine kleine inoffizielle Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. „Es hat mich betroffen gemacht, wie wenig Hilfe und Verständnis man in dieser Situation im Hochschwarzwald bekommt“, so Petra Pauls-Gläsemann.

Unterstützung im Alltag

Eine Versorgung durch entsprechend fachlich geschulte Therapeuten ist im Hoch- und Südschwarzwald fast nicht gegeben. „Wir wollen in unserer Gruppe keine Therapie ersetzen, das können wir nicht“, macht Pauls-Gläsemann deutlich. „Wir wollen betroffenen Frauen und Männern oder auch ihren Angehörigen aber bei der Bewältigung des Alltags helfen“, erklärt die engagierte Initiatorin der Gruppe. Zweimal pro Monat wollen sich die Mitglieder der Gruppe ab September in der Schlüchttallschule in Grafenhausen treffen. Derzeit hat die Gruppe 14 Mitglieder, von denen sieben aus der näheren Umgebung kommen.

Kontakte herstellen

In der Selbsthilfegruppe soll es Hilfen bei Schwierigkeiten im Alltagsleben geben. Gemeinsame Aktivitäten sollen helfen, eventuelle soziale Isolation aufzuheben. „Wir wollen auch ein Netzwerk zu anderen Gruppen aufbauen und Kontakte zu Therapeuten in der Region herstellen“, erklärt Petra Pauls-Gläsemann. „Wir fangen hier in der Region wirklich bei Null an.“ Alle 14 Tage hat eine überregionale Internetgruppe per Chat Kontakt.

Die SHG-Fackelträger wird sich am Samstag, 22. September, mit einem Informationsstand am Edekamarkt Fechtig in Grafenhausen vorstellen. Informationen im Internet (www.shg-fackeltraeger.de).

