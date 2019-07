von Dorothée Kuhlmann

Es war ein tolles Fest, die 150-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr Grafenhausen. Etwas müde vom dreitägigen Großeinsatz in Sachen Jubiläumsfeier, aber sehr zufrieden blickten die Mitglieder der Grafenhausener Feuerwehr am Sonntagabend auf die Großveranstaltung zurück.

Mit Löschfahrzeug: Die herausgeputzten historischen Fahrzeuge zogen die Blicke auf sich. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Gauditurnier und Firmenolympiade

Das Wetter hatte mitgespielt, drohende Unwetter hatten sich – bis Sonntagmittag – verzogen und die Programmpunkte liefen wie am Schnürchen. Bei dem abwechslungsreichen Programm war an den drei Festtagen wirklich für Jeden etwas dabei.

Auf dem Traktor: Jung und Alt genossen die Fahrt beim Festumzug. | Bild: Dorothée Kuhlmann

An beiden Festabenden wurde bei flotter Musik bis tief in die Nacht gefeiert. Sowohl Firmenolympiade als auch Gauditurnier der befreundeten Wehren machten allen Beteiligten viel Spaß.

Beim Flechten: Viel Spaß hatten die acht Mannschaften beim Gauditurnier. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Vorführungen und Mitmachaktionen

Der Festumzug am Samstagabend war ein absoluter Höhepunkt, das das Publikum am Straßenrand begeisterte. Ein Riesenspaß für die vielen großen und kleinen Gäste waren die Vorführungen und Mitmachaktionen am Sonntag.

Mit Einsatzkleidung: Unzählige Feuerwehrgeräte von „anno dazumal“ gab es beim Jubiläumsumzug zu bewundern. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Im Korb der Drehleiter der Bonndorfer Feuerwehr mal über den Dingen stehen – diese Gelegenheit ließen sich zahlreiche Festgäste nicht entgehen.

Interessant war für so manche der zahlreichen Festbesucher auch, die Ausstattungen der modernen Einsatzfahrzeuge einmal genau unter die Lupe nehmen zu können. Kein Vergleich mehr zu den alten Feuerwehr-Oldtimern, die am Samstag zu einer kleinen Sternfahrt aufgebrochen waren. Über die Jubiläumsfeier werden wir noch ausführlich berichten.

Auf dem Rücksitz: Bei der Fahrt auf einem Oldtimer-Motorrad lacht jedes Biker-Herz. | Bild: Dorothée Kuhlmann