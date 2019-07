von Wilfried Dieckmann

Herr Behringer, der Schlühüwana-Park ist ein touristisches Glanzlicht in Grafenhausen. Die Skulpturen kommen bei Besuchern gut an. Sie werden seit Monaten von Franz Beck und Bernhard Heer saniert. Bei der Holzbildhauerwoche werden neue Skulpturen entstehen. Gehören damit die Sanierungsarbeiten der Vergangenheit an?

Ich bin froh, dass wir in Franz Beck und Bernhard Heer zwei Personen gefunden haben, die die vorhandenen, von Herbert Hofmeier geschaffenen Figuren nicht nur unterhalten, sondern auch teilweise neu machen. Ich hoffe, dass beide diese Maßnahmen noch lange durchführen werden – ich denke, wir hätten kaum Bessere finden können, nachdem Herbert Hofmeier diese Arbeiten aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr durchführen kann. Unabhängig davon sollen ja im Rahmen der erstmaligen Holzbildhauerwoche neue Exponate geschaffen werden. Dies alles in enger Abstimmung mit Herbert Hofmeier, Franz Beck und Bernhard Heer. Alle waren ja auch bei der Auswahl der Exponate dabei. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an den Ideengeber der Holzbildhauerwoche, den einheimischen Künstler Simon Stiegeler, der die künstlerische Leitung übernommen hat.

Soll die Holzbildhauerwoche künftig regelmäßig stattfinden?

Es macht sicher Sinn, wenn laufend neue Exponate aufgestellt werden. Sofern der Gemeinderat entsprechende Mittel in den Wirtschaftsplan aufnimmt, kann ich mir vorstellen, dass eine Holzbildhauerwoche auch im Abstand von drei bis vier Jahren (wie das Künstlersymposium) stattfinden wird.

2019 sollte turnusgemäß das Internationale Künstlersymposium im Skulpturenpark stattfinden. Ist das Großereignis ein Auslaufmodell?

Der Gemeinderat hat bei der Aufstellung des kommunalen Haushalts im letzten Jahr Mittel zur Durchführung der Holzbildhauerwoche bereitgestellt. Man war sich einig, dass es kaum Sinn macht, dass neben einer Holzbildhauerwoche auch noch ein Künstlersymposium – hier geht es ja nicht nur um Holz, sondern auch um Stein – im gleichen Jahr stattfindet. Wenn die Mittel im Wirtschaftsplan 2020 bereitgestellt werden, soll wieder ein internationales Künstlersymposium stattfinden. Es handelt sich um kein Auslaufmodell und soll, wie bisher auch, im Abstand von drei bis vier Jahren (zuletzt im Jahr 2016) stattfinden.

Haben die Planungen für das Symposium im nächsten Jahr schon begonnen?

Erste Gespräche wurden schon geführt. Konkrete Planungen und Vorbereitungen werden wir unmittelbar nach der Holzbildhauerwoche aufnehmen.

Der Pfad und die Werke: Hobbykünstler Herbert Hofmeier hat zwischen Rothaus und dem Schlüchtsee aus Wurzeln und Baumresten Märchen-, Tier- und Fabelwesen geschaffen. Die vergängliche Kunst ist in die Jahre gekommen und wird seit Monaten mit viel Aufwand restauriert. Nun sollen im Rahmen einer Holzbildhauerwoche, die am Montag, 29. Juli, beginnt, von jungen Künstlern sechs neue Figuren geschaffen werden.

Christian Behringer | Bild: Wilfried Dieckmann