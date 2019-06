von Wilfried Dieckmann

Der Borkenkäfer hat den Holzmarkt ins Wanken gebracht. Sogenanntes Käferholz bringt alles durcheinander, die Holzlager sind voll. Diese Tatsache hat auch Auswirkungen auf die Lieferung von Hackschnitzeln für Heizungsanlagen.

Für die Nahwärme in Grafenhausen sollte der Bunker mit einem Mix von 70 Prozent Buche und 30 Prozent Fichte gefüllt werden. Die Ausschreibung wurde jedoch Mitte April vom Gemeinderat aufgehoben, weil Buchenholz quasi nicht zu erhalten war. Angesichts der derzeitigen Situation in den Wäldern soll nun die Heizzentrale nur noch mit Nadelholz befeuert werden. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, die ursprünglichen Bieter wurden aufgefordert, ein Angebot unter den veränderten Bedingungen für einen Zeitraum von einem Jahr abzugeben. Der bestehende Liefervertrag endet am 30. September.

Ergebnisse im Ratsgremium

Klaus-Dieter Müller vom Planungsbüro Zelsius stellte dem Ratsgremium das Submissionsergebnis vor. Der günstigste Bieter war das Unternehmen Wörz Hackschnitzel GmbH zu einem Angebotspreis von 2,7 Cent pro Kilowattstunde Heizleistung. Bei der Ausschreibung wurde die Holzart nicht vorgegeben, jedoch die „Stückigkeit“ und der Feinanteil in der gleichen Qualität. Der Hackschnitzelpreis lag beim günstigsten Bieter Wörz bei 183 141 Euro brutto für den gesamten Jahresbedarf. Der zweite Anbieter lag um 1,48 Prozent höher, dicht dabei auch der dritte Bieter mit 1,85 Prozent. Müller bezeichnete das Angebot, das aus Offenburg stammt, angesichts der Entfernung als „Kampfpreis“. Die neuen Preise gelten für einen Lieferzeitraum von einem Jahr und beinhalten auch die Ascheentsorgung. Wie sich die Situation im Forst entwickelt, sei nicht vorhersehbar. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die hohen Mengen an Hackschnitzeln bei der nächsten Ausschreibung nicht mehr benötigt werden, weil die im Bau befindliche Holzvergaseranlage im Industriegebiet dann Wärme liefert.

Gemeinderat Jörg Trefzer (CDU) stellte die Frage, warum die Firma Wörz, die bei der aufgehobenen Ausschreibung nicht zum Zuge kam, nun wieder preislich ganz vorne lag. Müller begründete dies mit der nicht mehr vorgeschriebenen Holzart und der Nähe des Betriebes. Auch seien zwei weitere Bieter nur knapp „am Preis vorbeigeschrammt“. Ratsmitglied Burkhard Sauer (CDU) hofft, dass die Qualität in Sachen Feuchtigkeit auch weiterhin kontrolliert wird, damit die Bevölkerung nicht mehr als nötig belastet wird. Dies werde nach Angaben des Planers weiterhin kontrolliert. Er räumte aber ein, dass aufgrund der Holzart künftig mehr Hackschnitzel für die gleiche Wärmeleistung benötigt werden. Somit werden auch mehr Anlieferungen nötig sein. Rätin Marita Bücklers (FW) fand es wichtig, dass der Holzbedarf auch weiterhin aus heimischen Wäldern gedeckt wird. Bei zwei Gegenstimmen vergab der Gemeinderat den Auftrag an das Unternehmen Wörz Hackschnitzel GmbH zu einem Angebotspreis von 2,7 Cent pro Kilowattstunde Heizleistung.