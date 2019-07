von Wilfried Dieckmann

Der Tourismus stellt nicht nur für Grafenhausen ein wichtiges Standbein dar. Ganz aktuell nimmt die 2200-Seelengemeinde im Landkreis Waldshut auch eine Spitzenposition ein. Gemäß den Übernachtungszahlen (ohne Reha- und Kurbetriebe) im jüngsten Tourismusbericht des Landkreises Waldshut belegt Grafenhausen mit 117 811 Übernachtungen den dritten Rang. Spitzenreiter ist mit 167 451 Übernachtungen die Gemeinde Bernau, gefolgt von Todtmoos mit 156 655 Übernachtungen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gemäß den statistischen Zahlen im Landkreis Waldshut rund zwei Millionen Übernachtungen gezählt. Dies entspricht einem Rückgang um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von den Übernachtungen entfielen knapp 1,3 Millionen auf die Ferienwelt Südschwarzwald (Minus 4,2 Prozent), 470 000 auf die Hochschwarzwald Tourismus GmbH mit ihren Gemeinden im Landkreis Waldshut (Plus 2,2 Prozent), auf die Werbegemeinschaft Wutachschlucht 136 400 (Minus 1,7 Prozent) und auf die Kommunen, die dem Naturpark Schaffhausen angeschlossen sind, 23 512 Übernachtungen (Minus 3,6 Prozent). Grafenhausen gehört zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) und nimmt im Landkreis Waldshut mit 117 811 Übernachtungen den dritten Platz ein. Bei diesen Zahlen handelt es sich um bereinigte Zahlen für den Ferientourismus, das heißt: ohne Reha- und Kurbetriebe. Grafenhausen firmiert bei der HTG nicht eigenständig, sondern unter der Region Rothauser Land, zu der auch die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf zählt, die im Vorjahr 67 169 Übernachtungen verzeichnete. Gemeinsam mit Grafenhausen kommt das ehemals eigenständige Rothauser Land somit auf 184 980 Übernachtungen und wäre nach dieser Rechnung im Landkreis Waldshut absoluter Spitzenreiter.

Erfolgreiche Projekte

Bei den Übernachtungen konnte im Kreis trotz leichter Rückgänge die magische Zahl von zwei Millionen gehalten werden. Der Landkreis hat nur bedingt Möglichkeiten, die aktuelle Situation im Beherbergungssektor zu verbessern. Mit den vom Landkreis initiierten und inzwischen erfolgreichen Wanderprojekten Schluchtensteig, Albsteig Schwarzwald, Wolfswege Schwarzwald und der vorhandenen Infrastruktur im Bereich Radrouten samt Beschilderung werden die Kreisgemeinden, Beherbergungsbetriebe und Freizeitunternehmen indirekt bei der eigenen Angebotsgestaltung unterstützt. Von diesen Maßnahmen profitieren alle Destinationen und Werbegemeinschaften im Landkreis Waldshut.

Seit der Gründung der Schwarzwald Tourismus GmbH als zentraler Marketingorganisation und Dachverband für den gesamten Schwarzwald orientierte sich der Landkreis weg von seiner bisherigen Funktion als Teil der Marketingorganisation Tourismus Südlicher Schwarzwald hin zu einer gezielten Tourismusförderung ausschließlich für den Landkreis Waldshut. Gleichzeitig übernahm der Landkreis als einer der Gesellschafter der Schwarzwald Tourismus GmbH finanzielle und inhaltliche Verantwortung für die Neuausrichtung des Schwarzwalds hin zu einer leistungsfähigen Marketingorganisation.

Planung einer Gästekarte

Ein weiterer Baustein, der in naher Zukunft die Beherbergungsbetriebe wettbewerbsfähiger machen soll, ist die Planung einer Gästekarte „3Welten-Card – Schwarzwald. Rheinfall. Bodensee.“ Die Landkreise Schwarzwald-Baar-Kreis, Waldshut und der Kanton Schaffhausen möchten damit die Wettbewerbsfähigkeit in einer grenzüberschreitenden Ferienregion stärken. Ähnlich der HTG-Card sollen mit diesem Angebot Feriengäste in den Genuss von kostenlosen oder vergünstigten Eintritten für Freizeitangebote kommen. Wie Kreisrat und Bürgermeister Christian Behringer aus Grafenhausen informierte, könnte sich die geplante Gästekarte auch hin zu einer käuflichen Bürgerkarte entwickeln, mit der nicht nur Feriengäste, sondern auch Einheimische in den Genuss von Vergünstigungen kommen. Der teilnehmende Freizeit- oder museale Betrieb kann mit Einnahmen rechnen, die bei 50 Prozent der normalen Eintrittspreise liegen.