von Wilfried Dieckmann

Bürgermeister Christian Behringer teilte in der Gemeinderatssitzung mit, dass er in Stuttgart einen Zuschussbescheid in Höhe von mehr als einer halben Million Euro in Empfang nehmen konnte. Die Finanzspritze ist für den Breitbandausbau im Kernort Grafenhausen bestimmt.

Digitalisierungsminister Thomas Strobl ist sich sicher: „Unsere neue Förderpolitik zeigt bereits Wirkung.“ Um hier schneller voranzukommen, habe die Landesregierung Anfang des Jahres die Förderpolitik auf neue Füße gestellt. Seit 2016 habe das Land nunmehr 1781 Breitbandprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 413 Millionen Euro unterstützt. Bei einer bundesweiten Erhebung zum Jahresende 2018 war nach Angaben des Ministers für mehr als 87 Prozent aller Privathaushalte ein Internetanschluss mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde verfügbar. Mehr als 90 Prozent des Landes verfügten über eine Download-Geschwindigkeit von 30 Mbit pro Sekunde.

Übergabe in Stuttgart

Bei der Übergabe von Förderbescheiden Anfang Juni profitierten 30 Kommunen in 18 Landkreisen, darunter auch Grafenhausen. Christian Behringer nahm in Stuttgart den Zuschussbescheid in Höhe von 553 638,50 Euro in Empfang.

Wie der Rathauschef in der Gemeinderatssitzung informierte, sind diese Zuschussmittel für den Breitbandausausbau im Kernort Grafenhausen bestimmt. Er geht davon aus, dass noch in diesem Jahr mit den Erdarbeiten begonnen werden kann. In den Ortsteilen Mettenberg und Buggenried seien die Glasfaserkabel zwischenzeitlich komplett eingeblasen. Von Seiten des kreisweiten Netzbetreibers Stiegeler IT seien bereits 35 Anschlussnehmer registriert worden. Bereits vergeben wurden in Sachen Breitband die Arbeiten für die Bereiche Seewangen und Rippoldsried.

Arbeiten sind bis zu acht Monate im Verzug

Nachdem in den nächsten Tagen die Arbeiten in Staufen abgeschlossen werden können, wechsele der Trupp nach Rippoldsried. Auch noch in diesem Jahr soll die Leitung vom landwirtschaftlichen Betrieb Stoll in Richtung Schlücht- und Tannenmühle gelegt werden. Auf Nachfrage von Gemeinderätin Claudia Friedrich (FW) räumte Behringer ein, dass sich der Zeitplan verzögert habe. „Bei einzelnen Bauabschnitten sind wir sieben bis acht Monate im Verzug“, teilte der Rathauschef mit. Er gehe aber davon aus, dass einiges an Verzugszeiten noch aufgeholt werden kann.