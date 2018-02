Grafenhausen Grafenhausen drückt beim Breitbandausbau aufs Tempo

Grafenhausen investiert 4,6 Millionen Euro in den Breitbandausbau. Auf Infoveranstaltungen informiert die Verwaltung über die verschiedene Bauabschnitte. Wie das schnelle Internet in den Hauptort und die Ortsteile kommt, erfahren Sie hier.

Grafenhausen – Grafenhausen stellt sich in Sachen Breitbandversorgung großen Herausforderungen. Die Investitionen summieren sich in den nächsten drei Jahren auf rund 4,6 Millionen Euro. Nicht zu Unrecht sprach Bürgermeister Christian Behringer im Rahmen der Haushaltsberatungen von „einem stolzen Betrag, der für den Breitbandausbau in die Hand genommen wird“. Allein in diesem Jahr sind es knapp 2,4 Millionen Euro.

Der Bauzeitenplan ist sportlich terminiert. Ob dieses Tempo schlussendlich auch eingehalten werden kann, hängt von vielen Faktoren ab: Können die Tiefbauunternehmen die Termine halten? Wird die Ringleitung des Kreises, der sogenannte Backbone, Grafenhausen rechtzeitig erreichen? Die Verwaltung ist zuversichtlich. Der eng gesteckte Zeitplan wurde gemäß den Vorgaben der Zuschussstellen aufgestellt und muss zu diesen Zeiten auch abgerechnet sein.

Für die verschiedenen Bauabschnitte werden von der Gemeindeverwaltung jeweils Informationsveranstaltungen terminiert und rechtzeitig bekannt gegeben. Die erste Info-Versammlung fand in Mettenberg, also für den ersten Bauabschnitt, statt. Hier konnten zwischenzeitlich 69 Verträge über Hausanschlüsse abgeschlossen werden. Auf der Homepage der Gemeinde Grafenhausen werden aktuelle Anschlusszahlen sowie weitere wichtige Termine veröffentlicht (www.grafenhausen.de).

Auch beim zweiten Termin im Ortsteil Staufen herrschte reges Interesse. Hier können Interessierte noch bis zum 20. März konkrete Verträge abschließen, um in den Genuss der verbilligten Anschlusspreise zu kommen. Dabei geht es aber noch nicht um schnellen Internetanschluss, sondern nur um die Verlegung der Glasfaserleitungen ins Haus. Die nächste Infoveranstaltung findet für die Bauabschnitte Signau, Seewangen und Buggenried statt. Der Termin wird von der Verwaltung rechtzeitig bekannt gegeben.

Alle Glasfaserkabel werden von einer zentralen Schaltzentrale, dem sogenannten POP (Point of Precence) zu den einzelnen Gebäuden geleitet. Diese Zentrale für die schnelle Datenautobahn in der Gesamtgemeinde Grafenhausen sollte ursprünglich im ehemaligen Schlachthaus unterhalb des Rathauses eingerichtet werden. Aus Kostengründen soll diese Steuerungsstation nun nahe dem Eingangsbereich zum Skulpturenpark an der Mettenbergerstraße eingerichtet werden. Hierfür muss ein kleines Gebäude mit Satteldach errichtet werden.

Zwischenzeitlich ist auch das noch im vergangenen Jahr von der Gemeinde zu günstigen Konditionen eingekaufte Material für die Verlegung von Leerrohren in Grafenhausen eingetroffen: 60 große Trommeln mit Leerrohren für die Breitbandverlegung in Grafenhausen lagern derzeit gut gesichert auf dem Bauhofgelände.

Zeitplan und Kosten