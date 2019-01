von Wilfried Dieckmann

Einstimmig beschloss der Gemeinderat Grafenhausen den kommunalen Haushalt 2019. Gegenüber dem Vorjahr haben sich, so Bürgermeister Christian Behringer, die gemeindlichen Finanzen deutlich verschlechtert. Dies ist insbesondere auf geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie weniger Gewinn aus dem Waldhaushalt aufgrund lang anhaltender Trockenheit im Sommer 2018 zurückzuführen. Auch der Vermögenshaushalt liegt mit einem Gesamtvolumen von 934 500 Euro deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.

Hohe Summen werden bewegt

Auch wenn die Einnahmen sich in tiefere Regionen entwickeln, Grafenhausen hat immer noch genügend Mittel, um kräftig zu investieren: „Rechnet man die zur Verfügung stehenden Investitionssummen aus den drei Haushalten, bestehend aus dem allgemeinen Haushalt sowie den Versorgungsbetrieben Nahwärme und Wasserversorgung sowie Breitband, zusammen, dann sind das immerhin 3,5 Millionen Euro, die sich sehen lassen können“, kommentierte Bürgermeister Christian Behringer im Gemeinderat.

Von der Gesamtsumme entfallen 934 500 Euro auf den Vermögenshaushalt des Kameralhaushaltes, also dem ganz normalen Haushalt, in dem die gemeindlichen Einnahmen und Ausgaben erfasst werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies, dass rund eine halbe Million Euro weniger zum Investieren zur Verfügung stehen.

Zur Finanzierung der Gesamtausgaben sind neben der Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 76 000 Euro Zuwendungen und Zuschüsse von 173 940 Euro sowie die Tilgung eines inneren Darlehens von 35 000 Euro eingeplant. Weiterhin ist zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Rücklagenentnahme von 529 560 Euro nötig, auch ist eine Kreditaufnahme von 100 000 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand wird nach planmäßigem Vollzug Ende 2019 vermutlich 129 216 Euro betragen. Das Rücklagenpolster wird zu diesem Zeitpunkt auf knapp 400 000 Euro geschrumpft sein.

Die wichtigsten Investitionen

Neben den Haushaltsresten aus dem letzten Jahr in Höhe von 7000 Euro sind für die Sanierung der Wassertretstelle im Skulpturenpark weitere 3000 Euro bereitgestellt. Nachdem die Figuren im Schlühüwanapark bisher nur saniert wurden, sollen 2019 neue Kunstwerke entstehen. Geplant ist ein „Holzbildhauersymposium“, für das 5000 Euro eingestellt wurden.

Im Hagehus ist ein barrierefreier Zugang vorgesehen. Den Kosten in Höhe von 271 000 Euro steht ein Zuschuss von 146 340 Euro gegenüber. Das Buswartehäuschen in Staufen wird mittels Eigenleistungen des Ortschaftsrates saniert, für Material wurden 15 000 Euro im Haushalt eingestellt. In Buggenried soll im Kapellenweg für 5500 Euro die fehlende Straßenbeleuchtung installiert werden. In Sachen Friedhof stehen für Brenden ein 2000 Euro-Anteil für das geplante Urnengrabfeld sowie für Grafenhausen 10 000 Euro für eine Erweiterung der Urnenwand zur Verfügung.

In Absprache mit dem BLHV sollen Wirtschaftswege saniert werden. Der Summe von 100 000 Euro stehen 20 000 Euro an Zuschussgeldern zur Verfügung.

Zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes im Schlüchtsee-Stadion sind für den Sportverein Grafenhausen 35 000 Euro Zuschüsse eingestellt. Die restliche Anteilsfinanzierung der gesamten 110 000 Euro ist in den nächsten beiden Jahren vorgesehen. Für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung stellt die Gemeinde 8000 Euro zur Verfügung. Der gleiche Betrag wird auch dem VfB Mettenberg an Investitionszuschüssen gewährt.

Alle Fahrzeuge und Gerätehäuser der Feuerwehr sollen auf Digitalfunk umgestellt werden. Hierfür sind 35 000 Euro im Haushalt eingestellt (6000 Euro Zuschüsse). Weiterhin soll die Giebelwand des Feuerwehrgerätehauses in Grafenhausen saniert werden. Kosten in Höhe von 9000 Euro werden bereitgestellt. Im Rahmen eines IBG-Workshops soll der Grundschulplatz aufgewertet werden. Neben der Anpassung der Flächen, inklusive Außentreppe, sollen neue Spielgeräte für alle Altersgruppen angeschafft werden (24 000 Euro). In der Werkrealschule soll ein Klassenraum mit Kosten von 20 000 Euro modernisiert werden.