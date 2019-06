von Wilfried Dieckmann

Auf einem gemeindeeigenen Grundstück neben dem Bauhof im Gewerbegebiet Grafenhausen errichtet ein Investor (SBH AG, Fernwärme Schwarzwald-Baar-Hegau AG, Grafenhausen) derzeit ein Gebäude, in dem eine Holzvergaseranlage mit Blockheizkraftwerk installiert werden soll. Die Gemeinde will die erzeugte Wärme abkaufen und in das eigene Nahwärmenetz einfließen lassen.

Eine Ausfallbürgschaft übernommen

Zur Finanzierung der technischen Anlagen hat der Investor einen Leasingvertrag abgeschlossen. Zur Absicherung des Vertrages hat die Gemeinde Grafenhausen eine Ausfallbürgschaft übernommen. Mit einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat zu. Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft vom Gemeinderat bereits vorberaten. Gemäß einer Anordnung vom Landratsamt wurde die Gemeinde jedoch dazu verpflichtet, diese Bürgschaft nicht hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich zu beschließen. Die Höhe der Ausfallbürgschaft bleibt nach den Worten des Rathauschefs aber weiterhin im Bereich der Nichtöffentlichkeit und wurde nicht genannt. Somit lautete der Beschlussvorschlag: „Der Gemeinderat beschließt, zur Absicherung des Leasingvertrags eine Ausfallbürgschaft in Höhe von Euro zu übernehmen.

Die Verwaltung wird zum Abschluss des Vertrages mit der Fernwärme SBH AG und der Würth Leasing GmbH & Co.KG ermächtigt.“ Mit einer Gegenstimme von Burkhard Sauer (CDU) stimmte das Ratsgremium dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu. Bürgermeister Christian Behringer wollte den Grund für die Gegenstimme wissen. „Es handelt sich um ein wirtschaftliches Unternehmen, das selbstständig arbeiten muss“, sagte Burkhard Sauer. Er rief in Erinnerung, dass der Gemeinderat zu einem früheren Zeitpunkt darüber diskutiert habe, eine Verstromungsanlage unter dem Dach der Gemeinde zu bauen. „Wir haben jedoch das Risiko einem Unternehmer und nicht dem Gemeindehaushalt übertragen“, betonte der Gemeinderat.

Gemeinde Eigentümerin des Grundstücks

Die Gemeinde ist Eigentümerin des Grundstücks im Industriegebiet Grafenhausen, das neben Feuerwehrgerätehaus und Bauhof liegt. Auf diesem errichtet die SBH AG aus Grafenhausen ein Gebäude für den Betrieb einer Holzvergaseranlage mit Blockheizkraftwerk. Auch soll das Gebäude die von der Gemeinde betriebene Spitzenlast-Kesselanlage für das Nahwärmenetz aufnehmen. Die benötigte Energie will die Kommune von der SBH abnehmen. Einzelheiten wurden bereits in einem Wärmeversorgungsvertrag geregelt. So weit so gut.

Kein einfaches Unterfangen

Zur Absicherung eines Leasingvertrags, den der Investor zur Finanzierung der Anlage abschließen möchte, kommt es nun aber zu einer Ausfallbürgschaft. Für die Gemeinde ein nicht ganz einfaches Unterfangen. Einerseits ist die Kommune auf die zuverlässige Energielieferung angewiesen, darf andererseits nach geltendem Gemeindewirtschaftsrecht Sicherheiten zu Gunsten Dritter jedoch nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen übernehmen. Sollte die Fernwärme SBH AG ihren Verpflichtungen aus den Leasingverträgen nicht voll oder nur unvollständig nachkommen, kann die Gemeinde Grafenhausen den Leasingvertrag übernehmen und so die komplette Nahwärmeversorgung garantieren. Das bedeutet: Die Gemeinde übernimmt den Vertrag mit der SBH. Mit Eintritt in den Leasingvertrag durch die Gemeinde entfallen die Leistungen der Kommune an die SBH aus der Wärmelieferung. Dies wurde in einem eigenen Vertrag zwischen der SBH, der Leasing GmbH und der Kommune geregelt.