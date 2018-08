von Wilfried Dieckmann

Die Bürgerinnen und Bürger sind am 16. September in Grafenhausen aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Zwei Kandidaten bewerben sich um den Chefsessel im Rathaus. Welche Ideen haben sie für die Gemeinde? Beide Kandidaten sprachen im Rahmen einer Grafenhausen-Tour darüber. Die Stationen wählte jeder Kandidat selbst. Einzige Vorgabe: Fünf Themen mussten es sein.

Um das Grafenhausener Ehrenamt zu bewahren und auch für die Zukunft zu stärken, verspricht Mario Isele: „Ehrenamtliches Engagement in allen seinen Formen werde ich in bestmöglicher Weise unterstützen. Sehr gerne auch durch meine aktive Mitarbeit, zum Beispiel im Dorffest-Komitee.“

Zur Person

Mario Isele ist 38 Jahre alt und wohnt in Bonndorf. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Ausbildung: Staatliche Verwaltungsschulen und Stadtverwaltung Bonndorf. Berufliche Tätigkeit: Seit 2012 leitender Verwaltungsangestellter beim Erzbistum Freiburg, verantwortlich für die Organisation von 32 Kindergärten. Ämter: Organist in der katholischen Kirchengemeinde Gündelwangen, Vorsitzender der Trachtenkapelle Gündelwangen und der Vereinsgemeinschaft, seit 2004 Mitglied der CDU. Kontakt im Internet (www.mario-isele.info) oder per E-Mail (post@mario-isele.info).