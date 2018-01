Grafenhausen Gelungen: Theaterabend des SV Grafenhausen

Einen gelungenen Theaterabend des SV Grafenhausen erleben die Besucher in der Schwarzwaldhalle. Der Trubel auf der Bühne um Hotel "Blauer Bock" kommt an.

Grafenhausen – Die Theaterfreunde strömten in die Schwarzwaldhalle, um das neueste Werk der Theatergruppe des SV Grafenhausen zu sehen. So auch in diesem Jahr, in dem "Aphrodites Zimmer" angekündigt worden war. Tina-Maria Schulz, langjährige Leiterin des Theaterteams, hatte diese Komödie in drei Akten von Walter G.Pfaus ausgewählt und den einzelnen Laienschauspielern auf den Leib geschnitten.

Im eigens für diesen Abend gestalteten SVG-Kurier konnte man lesen, dass die Proben für das Stück Anfang Oktober 2017 starteten. Da viele der Darsteller studieren, konnten nur immer einzelne Szenen geprobt werden. Erst Ende Dezember ging es dann das erste mal auf die Bühne, wo bei neu gestalteten Kulissen alle Szenen zusammen gefügt werden konnten.

Martin Kech als Ehemann Guido und seine Ehefrau Sandra (Hannah Rosa) stehen kurz vor ihrer Silberhochzeit und Sandra will diesen Umstand im gleichen Hotel "Blauer Bock" und auch im gleichen Zimmer feiern, wo sie schon ihre Flitterwochen verbracht hatten. Valerie (Tina-Maria Schulz), die Geliebte von Guido, mietet sich gleichzeitig im Zimmer nebenan ein.

Denn ihr hat Guido ebenfalls einen Urlaub versprochen, nur nicht zur gleichen Zeit. Dies führt zu unzähligen Irrungen und Verwirrungen, denn die Verbindungstür zwischen den Zimmern lässt sich nicht schließen. Freund Horst, überzeugend gespielt von Marius Stulz, soll dem Ehemann die Geliebte vom Hals halten. Er selbst hat aber auch ein Verhältnis, nämlich mit Guido`s Ehefrau. So kommt es ständig zu unmissverständlichen Situationen im Zimmer der Eheleute, was das Zimmermädchen Laura (Elena Seidler) beobachtet und für sich ausnutzt. Sie lässt sich nämlich ihr Schweigen von allen reichlich bezahlen. Nachdem auch noch die eifersüchtige Ehefrau Ruth (Corina Metzler) von Freund Horst auftaucht, ist das Chaos perfekt.

Letztendlich findet die Geliebte Valerie in Geschäftsführer Max (Marius Gut) ihren zukünftigen Ehemann. Dieser will in seiner Heimat USA in Hometown "Balzhausen" ein eigenes Hotel errichten. Zimmermädchen Laura zählt mit Freund Benno (Timo Morath) die vielen Scheine, die man den Ehebrechern abgeluchst hatte. Und die beiden Ehepaare müssen sehen, wie sie mit den vielen neuen Erkenntnissen klar kommen.

Die Zuschauer in der voll besetzten Schwarzwaldhalle kamen voll auf ihre Kosten und sparten nicht mit Applaus, als alle Darsteller nochmals auf die Bühne kamen. Hier zeigte sich auch die Mannschaft im Hintergrund mit Ursel Nüssle und Stefanie Stulz, die für die Maske zuständig waren. Marvin Gatti und Markus Kaiser gaben im Bereich Technik ihr Bestes und Souffleuse Madeleine Baschnagel meinte, sie sei kaum von Nöten gewesen. SV Vorsitzender Daniel Stritt bedankte sich beim Team und übergab einen Gutschein für einen gemeinsamen Abend.