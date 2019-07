von Wilfried Dieckmann

Beim Gauditurnier an den Sporttagen des VfB Mettenberg standen verschiedene Balltypen im Mittelpunkt: Neben dem Rugby-Ei, einem Reflex- oder Wasserball konnte auch ein Würfel ausgewählt werden. Pflichtgemäß wurde in Gummistiefeln um Punkte gekämpft. Wesentlich seriöser spielten am Folgetag fünf Aktivmannschaften um den Wanderpokal, den zum ersten Mal der Gastgeber gewann. Auf dem Sportplatz in Mettenberg hatten Spieler und Besucher gleichermaßen ihre Freude. Wird diese beliebte Gaudi-Veranstaltung doch seit Jahren in Gummistiefeln ausgetragen, so zeigte sich hier, wer mit derartigem Schuhwerk am schnellsten um die vielen Hindernisse laufen konnte.

Hungrig: Nicht nur Spieler und Besucher, auch der Nachwuchs bekam den richtigen Anteil. | Bild: Wilfried Dieckmann

Wie immer waren mit Planschbecken, Bäumen, Tafeln und Schildern oder Heuballen auf dem grünen Rasen zahlreiche Hindernisse aufgebaut, die es mit einem der verschiedenen Ballarten zu überwinden galt. Jeweils fünf Feldspieler und ein Torwart bildeten ein Team, die Spielzeit betrug jeweils sechs Minuten. Am guten Schluss siegte das Team namens „Lena Maier flankt gut“, gefolgt von der Mannschaft „FC Rackelhahn“ auf dem 2. Platz. Dritte wurden die Teilnehmer von „VfB Händ am Sack“, die „Gummibierbande“ landete auf dem 4. und die Mannschaft „Die Därme“ auf dem 5. Platz. Sechste wurde der „Rote Blitz anno 73“, gefolgt vom Team der „Rotkäppchenvernichter“. Die rote Laterne (Platz 8) ging an die „Studähaaghüüler Brenden“.

Nass: Das Wasser muss wieder raus aus den Gummistiefeln. | Bild: Wilfried Dieckmann

Nach viel Gaudi beim Gummistiefelturnier ging es bei den Spielen der fünf Aktivmannschaften um den Wanderpokal der Herren wesentlich seriöser zu. Um es gleich vorweg zu nehmen: Zum ersten Mal gewann die gastgebende Mannschaft aus Mettenberg den vom heimischen Holzbildhauer Simon Stiegeler geschnitzten Wanderpokal. Im Rahmen der Siegerehrung, die Bürgermeister Christian Behringer mit Vereinschef Raphael Tröndle und dem neuen Ortsvorsteher Jörg Trefzer durchgeführt wurde, bekam jede Teilnehmermannschaft ein Partyfässle Rothausbier und die beiden Ersten noch je eine Speckseite überreicht.

Letzter und Schlusslicht wurde der FC Schlüchttal, der TuS Bonndorf landete auf dem 4. Platz. Die SG Mettingen-Krenkingen erspielte sich den 3. Platz. Die beiden ersten Plätze teilten sich Mannschaften aus Grafenhausen: Zum ersten Mal konnte der gastgebende Verein VfB Mettenberg den Wanderpokal gewinnen und verwies das Team aus dem Hauptort Grafenhausen auf den zweiten Rang. Mit dem Handwerkerhock, der von der Musikformation „Gupfenstecher“ begleitet wurde, klang das Sportfest aus.