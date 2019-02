von Wilfried Dieckmann

Der Grafenhausener Ortsteil Mettenberg verabschiedet sich vom bisher praktizierten Parteiensystem bei den Kommunalwahlen. Das bedeutet im Klartext: Bei den nächsten Wahlen des Ortschaftsrates wird es nur noch eine „Bürgerliste Mettenberg“ mit neun Kandidaten geben. Dies wurde im Rahmen einer Nominierungsversammlung, an der 26 Wahlberechtigte teilnahmen, beschlossen. „Die Persönlichkeitswahl wird damit in den Mittelpunkt gestellt“, betonte Ortsvorsteher Klaus Metzler, der für ein politisches Amt künftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Wie Klaus Metzler informierte, habe der Ortschaftsrat beschlossen, bei der nächsten Wahl des Ortschaftsrates am 26. Mai nur noch eine Kandidatenliste aufzustellen. Es könne nicht sein, dass ein Bewerber mit weniger Stimmen als ein Mitbewerber von anderen Listen in das politische Gremium einziehen kann. Das bisherige System mit Listen der Parteien und Organisationen soll der Vergangenheit angehören. Eine Änderung des Wahlmodus kann aber nur ermöglicht werden, wenn dies im Rahmen einer Nominierungsveranstaltung mehrheitlich beschlossen wird. Für eine große Beteiligung an dieser Versammlung hatte der Ortschaftsrat im Vorfeld gesorgt.

Sechs Ortschaftsräte

Auf der neuen „Bürgerliste Mettenberg“ können sich bis zu zwölf Bewerber zur Wahl stellen. Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Ortschaftsrat sechs Stimmen, die auf dem Wahlschein verteilt werden können. Jeder Wähler hat auch die Möglichkeit, die Liste mit weiteren Personen zu ergänzen. Dabei gilt aber grundsätzlich: Ob durch Kreuze oder neue Namen, es sind nur sechs Kandidaten möglich.

Die Reihenfolge der Bewerber auf dem Wahlschein wurde per Losverfahren festgelegt

Der Ortschaftsrat besteht übrigens aus sechs Personen, die im Regelfall aus dem Gremium heraus auch einen Ortsvorsteher wählen. Das Gremium kann aber auch eine andere Person aus dem Ortsteil zum Chef wählen, obwohl die Person nicht dem Ortschaftsrat angehört. Hauptamtsleiterin Ruth Stoll-Baumgartner teilte mit, dass bei leeren Stimmzetteln, die in der Wahlurne landen, automatisch die ersten sechs Bewerber jeweils eine Stimme erhalten.

Neun Bewerber auf der Liste

Die von den Versammlungsteilnehmern gemachten Kandidatenvorschläge wurden von der Hauptamtsleiterin akribisch genau auf jeweils einem Zettel erfasst. Im Losverfahren wurde dann die Reihenfolge der Kandidaten auf der Aufstellungsliste festgelegt. Die Ziehung der Namen übernahm Erich Rau als neutrale Person. In geheimer Wahl konnten die Teilnehmer der Nominierungsversammlung ein Votum zu den vorgeschlagenen Bewerbern und der Reihenfolge abgeben. Einstimmig sprach sich die Versammlung für die Bewerber und mehrheitlich für die vorgeschlagene Reihenfolge aus.

Die Bewerber: Die vorgeschlagenen Bewerber werden in folgender Reihenfolge auf der Bürgerliste Mettenberg stehen: 1. Melanie Staller; 2. Franziska Staller; 3. Peter Fechtig; 4. Dieter Maier; 5. Anton Fechtig; 6. Ruben Gantert; 7. Jörg Trefzer; 8. Niko Beringer und 9. Torben Gänswein.