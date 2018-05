Grafenhausen Friedhof in Grafenhausen erhält Ruhebereich für Besucher

Der Gemeinderat Grafenhausen genehmigt eine Umgestaltung auf dem Friedhof: Die Verwaltung stellt für einen 450 Quadratmeter großen Ruhebereich 50 000 Euro im Haushalt ein. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Auf dem Friedhof in Grafenhausen wird ein großzügiger Ruhebereich entstehen, der Besucher auch zum Verweilen einlädt. Nach einer Ortsbesichtigung vor der Gemeinderatssitzung gab das politische Gremium für die Umgestaltung grünes Licht. Landschaftsarchitekt Michael Schlichtmann aus Bernau stellte die Planung vor, in die die Vorstellungen des Gemeinderates mit eingearbeitet wurden. „Eine gute Mischung aus zwei Entwürfen“, stellte Bürgermeister Christian Behringer fest. Im Haushalt sind entsprechende Mittel in Höhe von 50 000 Euro eingestellt.

In den vergangenen Jahren hat sich die Bestattungskultur auch in Grafenhausen geändert. Die Nachfrage nach Erdbestattungen in Doppel- oder Einzelgräbern ist eher rückläufig, flächenschonende Urnenbestattungen sind stark nachgefragt. Die Sorge, dass vorhandene Flächen auf dem Friedhof irgendwann nicht mehr ausreichen, gehört somit der Vergangenheit an.

Beauftragt wurde der Garten- und Landschaftsarchitekt Michael Schlichtmann aus Bernau, der in der jüngsten Ratssitzung die endgültigen Entwürfe für einen Ruhebereich vorstellte. Dieser soll auf dem nahezu abgeräumten Grabfeld rund um die bestehende Wasserschöpfstelle oben am Eingang des Friedhofs entstehen. Im Rahmen einer Ortsbesichtigung stellte er die Ideen vor, in denen auch die Anregungen der Gemeinderatsmitglieder mit eingeflossen sind.

Im Mittelpunkt der künftigen Anlage wird die vorhandene Wasserstelle stehen, die von kleinkronigen Linden und Gittersitzbänken umrahmt werden soll. Die Höhenunterschiede der abschüssigen Fläche sollen durch Muschelkalkquader, lediglich als kleinere Naturmauer aufgeschichtet, ausgeglichen werden. Dabei soll keine große Terrassenanlage entstehen, die Gesamtfläche aber „nicht ganz wegfließen“. Somit bieten sich nach den Worten von Michael Schlichtmann automatisch zusätzliche Sitzflächen an.

Bei den Wegen soll die Kiesvariante aufgrund der Einheitlichkeit beibehalten, die Ränder aber mit einer Kante zu den Rasenflächen klar abgegrenzt werden. Die zu gestaltende Fläche beträgt rund 450 Quadratmeter. Insgesamt hat sich Planer Michael Schlichtmann an den historischen Vorgaben der Friedhofsanlage orientiert.

Heckenelemente sollen die im Eingangsbereich aufgestellten Abfallbehälter kaschieren. Auf Hecken als Leitfunktion hat der Landschaftsarchitekt verzichtet, er könnte sich aber kleinere Blühstreifen vorstellen, die beispielsweise mit Blaukissen oder niederen Rosen bepflanzt werden. Intensiv diskutiert wurde im Ratsgremium über die geplanten Linden. Wie Schlichtmann erläuterte, handelt es sich um kleinkronige Linden, die weniger blühstark sind. An der Friedhofsmauer soll nichts verändert werden.

Der Gemeinderat zeigte sich mit dem Entwurf zufrieden und gab für die Umsetzung einstimmig grünes Licht: Mit der Umgestaltung soll in diesem Jahr begonnen werden, die notwendigen Finanzmittel sind im Haushalt eingestellt. Auch Pfarrer Thomas Schwarz und Wolfgang Duttlinger, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, zeigten sich mit dem Gestaltungsentwurf zufrieden: „Es wird ein kommunikativer Bereich entstehen“.

In Sachen Baumbepflanzung könnte sich Pfarrer Schwarz aber auch Kirschbäume vorstellen. Keine Zierkirschen, sondern fruchttragende Bäume, so Pfarrer Thomas Schwarz.