Grafenhausen Feuerwehrfrau Christel Weise aus Grafenhausen wird für 55 Jahre Einsatz geehrt

Weibliche Einsatzkräfte sind bei der Feuerwehr Grafenhausen vorne mit dabei. Seit 55 Jahren tut Christel Weise bereits ihren Dienst.

Ist Feuerwehr Männersache? Nicht ganz. Und die Frauen, die in der Wehr freiwilligen Dienst leisten, haben im Regelfall nichts mit modernen Quotenfrauen zu tun. Im Gegenteil: Christel Weise leistet bereits seit 55 Jahren Dienst bei der Feuerwehr und wurde für diese außergewöhnliche Leistung nun bei der Mitgliederversammlung der Gesamtwehr Grafenhausen von Bürgermeister Christian Behringer und Gesamtwehrkommandant Guido Strittmatter geehrt.

Es ist nach den Worten des Gesamtwehrkommandanten keine Alltäglichkeit, bei der Feuerwehr eine Frau im Namen der Gemeinde Grafenhausen zu ehren, die mehr als fünf Jahrzehnte Feuerwehrdienst leistete und heute noch aktiv in der Alterswehr tätig ist. „Christa Weise ist bei der Altersmannschaft als Partnerin von Obmann Karl Isele quasi die Mutter der Kompanie“, sagte Kommandant Guido Strittmatter im Rahmen der kleinen Ehrungsfeier bei der Mitgliederversammlung im Rothaus-Brauereigasthof.

Die Hauptfeuerwehrassistentin ist im Jahr 1963 in Grafenhausens Partnergemeinde Dörnthal in Sachsen eingetreten und war dort insbesondere im vorbeugenden Brandschutz tätig. Nach Grafenhausen ist Christa Weise 1994 gekommen, hat bei der Wehr vorwiegend den Funk bedient und war für Probealarme zuständig. Weiterhin rief Strittmatter in Erinnerung, dass sie seit dem Umzug 1997 ins neue Gerätehaus 13 Jahre lang das Feuerwehr-Domizil „für Gottes Lohn“ geputzt hat.

Als neue Mitglieder wurden Kerstin Heller und Daniela Rosa in die Feuerwehr Grafenhausen aufgenommen. Beide Frauen werden nun am Probenbetrieb teilnehmen, dürfen aber im Ernstfall nur außerhalb des Gefahrenbereichs agieren.

In Abwesenheit wurde Oberfeuerwehrmann Egon Jäger für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Obwohl der ehemalige „Kranz“-Wirt krankheitsbedingt schon lange keinen aktiven Dienst mehr leisten konnte, sei der „Kranz“ bis zur Schließung immer Dreh- und Angelpunkt bei allen Veranstaltungen der Alterswehr gewesen.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft – und ebenfalls in Abwesenheit – wurde Hauptfeuerwehrmann Theo Isele geehrt. Er war 1964 in die Feuerwehr der damals noch selbstständigen Gemeinde Staufen eingetreten. In seiner Amtszeit als Ortsvorsteher musste er beim aktiven Dienst nach Angaben von Strittmatter etwas kürzertreten, konnte aber die Belange der Wehr dann aus einer anderen Position heraus fördern und unterstützen.