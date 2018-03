Grafenhausen Feuerwehr Grafenhausen ist gut aufgestellt

Die Feuerwehr Grafenhausen bestätigt Guido Strittmatter als Kommandanten, Georg Rupp bleibt sein Stellvertreter.

Die Feuerwehr Grafenhausen ist mit drei Abteilungen in den Ortsteilen sowie einer Altersmannschaft gut aufgestellt. Auf Kontinuität wird großer Wert gelegt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Gesamtwehrkommandant, bereits seit 15 Jahren Guido Strittmatter heißt. Mit Georg Rupp ist auch sein Stellvertreter bereits seit zehn Jahren tätig. Mit großer Mehrheit und in geheimer Wahl wurden beide Führungskräfte für weitere fünf Jahre verpflichtet.

„Für einen Bürgermeister ist es, wichtig zu wissen, dass seine Feuerwehr für alle Belange des Brandschutzes gewappnet ist“, hob Bürgermeister Christian Behringer, der die Wahlen leitete, hervor. Er dankte allen aktiven Mitgliedern der Wehr für die „bedeutungsvolle und kompetente Arbeit im Ehrenamt“. Besonders lobte der Rathauschef die Leistungen der Führungskräfte, Ausbilder und Ausschussmitglieder, die einen noch höheren Zeitaufwand in die örtliche Organisation der Wehr investieren. Von Seiten der Führungsspitze wird einiges abverlangt. Allein der Gesamtwehrkommandant war namens der Wehr im vergangenen Jahr rund 100 Mal unterwegs. Guido Strittmatter erwähnte unter anderem Ausschusssitzungen, Gruppenführerbesprechungen, Treffen in der Raumschaft auf Kreisebene, Feuerwehrproben, Unterrichte oder Hauptübungen. Insgesamt konnte in den vergangenen 15 Jahren seiner Amtszeit viel erreicht werden. Neben Sonnenschein gab es aber auch viele stürmische Zeiten. Nicht ganz ohne Stolz rief der Gesamtwehrkommandant nicht nur die Beschaffung neuer Fahrzeuge für Mettenberg, Staufen und Grafenhausen in Erinnerung, auch Rettungssätze sowie neue Einsatzjacken für alle Abteilungen gehörten dazu. Kurz um: Ausrüstungsmäßig wurde die Wehr auf ein „neues Niveau“ gestellt. In Mettenberg wurde von der eigenen Mannschaft die Existenzfrage gestellt. „Mit Unterstützung von Bürgermeister und Gemeinderat haben wir es geschafft, durch den Bau eines neuen Gerätehauses und die Fahrzeugbeschaffung die Weichen für die Zukunft der Abteilung in eine richtige Richtung zu stellen“, betonte Strittmatter. Nicht unerwähnt ließ der Kommandant, dass mit dem Arbeitskreis Feuerwehr eine neue Plattform zum Austausch zwischen Wehr, Gemeinderat und Verwaltung geschaffen wurde. Mit diesem Gremium konnte beispielsweise die Überarbeitung der Feuerwehrentschädigungssatzung nicht nur auf den Weg, sondern auch zum Abschluss gebracht werden. Einen großen Beitrag zum Erreichten habe der Gemeinderat mit Bürgermeister Christian Behringer an der Spitze geleistet, der nach den Worten von Strittmatter stets ein offenes Ohr hatte und immer auch Unterstützung signalisierte. Nicht nur Signale, es waren im Laufe der Jahre aber auch immer Investitionen nötig: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass dies alles ohne große Diskussionen über die Bühne ging“, betonte der Gesamtwehrkommandant. Es war aber nicht nur die materielle Unterstützung. So brachten die geheimen Wahlen schlussendlich keine überraschenden Veränderungen: Mit großer Mehrheit wurde nicht nur Gesamtwehrkommandant Guido Strittmatter, sondern auch sein Stellvertreter Georg Rupp für die nächsten fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt.