Grafenhausen Fehler im Bebauungsplan: Grundstück für Einfamilienhaus in Grafenhausen zu schmal

Grafenhausen – "Der Bebauungsplanänderung werde ich so sicher nicht zustimmen", machte Gemeinderätin Barbara Bohl (Freie Wähler) ihrem Ärger in der jüngsten Gemeinderatssitzung Luft. Auslöser war ein Bauantrag im Wohngebiet Schulstraße für ein Einfamilienhaus, gegenüber der Heizzentrale, bei dem der Bauherr befreit werden wollte von Bauvorschriften hinsichtlich der Anpflanzung von Bäumen und Hecken.

Zunehmend mehr zu beobachten sei das zuschütten von Flächen mit Kieseln oder teilweise oder ganz versiegeln mit Hof- und Parkflächen, wo eigentlich von Planern und Gemeindeentwicklern Grünflächen vorgesehen waren, meinte Bohl.

Im speziellen Baugebiet Schulstraße galt bei der Aufstellung des Bebauungsplanes noch ein hartes Ringen dem Erhalt von Buschflächen, oder eben einem Ausgleich dafür, als Heimat für Vögel und Kleintiere. Speziell der damals noch im Gemeinderat sitzende Klaus Dilger (SPD), auch aktiv beim Ortsverein des Naturschutzbundes NABU, hatte sich damals dafür stark gemacht.

"Ich werde der Bebauungsplanänderung zustimmen", bekannte Gemeinderat Clemens Rosa (CDU) in der Sitzung. "Hier haben wir einen Fehler im Bebauungsplan." Der betreffende Bauplatz sei so schmal, wie er vor Ort habe feststellen können, dass der Eigentümer damit nichts anfangen könne, müsste er die betreffende Hecke an dieser Stelle anpflanzen. "Wir müssen den Leute noch Platz geben, um ihr Haus herum zu kommen, sonst können sie damit nichts anfangen."

Bürgermeister Christian Behringer machten den Vorschlag, die für die Schmalstelle gegen das Nachbargrundstück vorgesehene Heckenbepflanzung um 90 Grad Richtung Schulstraße zu verschieben. Diesem Vorschlag folgte der Rat dann auch einstimmig, unter dieser Prämisse, eben auch mit der Stimme von Gemeinderätin Barbara Bohl. Demnach kann laut Gemeinderat der Eigentümer des Flurstücks, das die Schulstraße 7 umfasst, sein Wohnhaus mit Einliegerwohnung und Garage , wie geplant errichten.

Barbara Bohl mahnte allerdings: "Wenn Alternativbepflanzungen vorgeschrieben werden, werden solche Auflagen zu 90 Prozent nicht erfüllt." Sie hinterfragte, wer die tatsächlich umgesetzten, oder eben nicht umgesetzten Maßnahmen überprüfe. Ihrer Beobachtung nach eben keiner.

"Es summiert sich und so etwas muss überprüft werden." In die gleiche Richtung ging später die Nachfrage eines Bürgers in der Bürger-Frageviertelstunde. Dieser befürchtete ebenfalls, dass auf diese Weise durch die Hintertüre Grünflächenplanungen ausgehebelt und überflüssig gemacht würden. "So braucht man keine Bebauungspläne mehr."