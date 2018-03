Bonndorf Elsbeth Schlatter gibt das Amt der KFD-Vorsitzenden in Grafenhausen ab

Elsbeth Schlatter, die langjährige Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft, gibt ihr Amt ab. Elvira Booz und Gaby Willmann übernehmen als Team den Posten.

Auffallend gut besucht war die Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Grafenhausen, die wie gewohnt im Pfarrsaal tagte. Der Grund für das große Interesse: Die zahlreichen KFD-Mitglieder wollten die Verabschiedung und Ehrung ihrer langjährigen Vorsitzenden Elsbeth Schlatter miterleben. Sie wurde für ihre 42-jährige Tätigkeit an der Vereinsspitze allseits gewürdigt und zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

Nach 16 Jahren im Amt der Schriftführerin verlas Elvira Booz ihren letzten Jahresbericht, um bei den anstehenden Wahlen – gemeinsam mit Gaby Willmann im Team – das vakante Vorsitzendenamt zu übernehmen. Aktuell gehören 184 Frauen der KFD Grafenhausen an. Zahlreiche Vorstandssitzungen wurden abgehalten. Neben kirchlichen Veranstaltungen standen auch viele weltliche Aktivitäten auf dem Jahresplan. So war die Teilnahme am Dorffest nicht nur finanziell ein Erfolg, dagegen stand das Pfarrfest wettermäßig unter keinem guten Stern und musste in der Halle stattfinden.

Der Jahresausflug führte die Frauengemeinschaft zur Landesgartenschau nach Bad Herrenalb, bevor die Frauen mit weiteren KFD-Mitgliedern aus Birkendorf, Riedern und Bonndorf im Oktober in den Europapark fuhren, um dort das 100-jährige Bestehen des Diözesanverbands Freiburg zu feiern. Ende November waren rund 30 fleißige Frauen wieder kreativ, um im Hallenfoyer rund 250 Adventskränze und Gestecke herzustellen. Davon wurden etwa 60 an KFD-Seniorinnen verschenkt und die übrigen in den örtlichen Geschäften verkauft. Erst vor Kurzem wurden der Weltgebetstag in der evangelischen Auferstehungskirche und der Dekanatstag in Waldshut besucht.

Wie dem Kassenbericht von Andrea Jäger zu entnehmen war, blieb die Spendenbereitschaft der KFD Grafenhausen ungebrochen hoch: Insgesamt wurden 2900 Euro gespendet. Bürgermeister Christian Behringer zeigte sich von dieser Spendensumme beeindruckt. Auch fand er, dass der Frauenverein mit 184 Mitgliedern gar nicht so klein sei, zudem komme es nicht auf Quantität, sondern auf Qualität an.

In den Reihen der Mitglieder ist hinlänglich bekannt, dass seit Jahr und Tag die Grotte auf dem Friedhof von Frauen der KFD sauber gehalten wird. Für diese Tätigkeit wurden Silke Jäger und Elvira Booz von der scheidenden Vorsitzenden Elsbeth Schlatter mit je einem Gutschein bedacht. Und da anlässlich der KFD-Hauptversammlung beide Gemeindevertreter – Pfarrer und Bürgermeister – anwesend waren, stellte Elsbeth Schlatter die interessante Frage: „Wem gehört eigentlich die Grotte? Der kirchlichen oder der politischen Gemeinde?“ Beide Herren konnten die Frage so spontan nicht beantworten. Pfarrer Thomas Schwarz jedenfalls meinte, er habe bislang keinen Hinweis finden können, der besagt, dass die Grotte im Eigentum der katholischen Pfarrgemeinde sei. Bürgermeister Christian Behringer versprach, den Sachverhalt zu klären.