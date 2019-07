von Wilfried Dieckmann

Das nagelneue Domizil in der Ortsmitte kann sich sehen lassen. Davon konnten sich am Wochenende viele interessierte Besucher überzeugen. Die Rede ist von der Zunftstube der Grafuser Galgenvögel, die mit viel Eigenarbeit im ehemaligen Schützenhaus des Hagehus in Grafenhausen eingerichtet wurde. Bei einem Tag der offenen Tür konnten die auf Hochglanz polierten Räumlichkeiten besichtigt werden.

Ordnung herrscht in den Kleiderschränken. | Bild: Wilfried Dieckmann

Bereits im vergangenen Jahr haben die Grafuser Narren ihre bisherige Zunftstube im Obergeschoss des Hauses der Sinne verlassen und residieren seither in der Ortsmitte. Die Zeit des berühmten „Elfenturms“ in luftiger Höhe, der aus platz- und brandschutztechnischen Gründen im Regelfall allein dem Narrenrat vorbehalten war, gehört nun der Vergangenheit an.

Treffpunkt für Zunftmitglieder und Hästräger

Die neue Zunftstube soll, so die Meinung des gesamten Narrenrats, ein Treffpunkt für alle Zunftmitglieder und Hästräger sein. Angesichts der großzügigen Räumlichkeiten mit insgesamt 235 Quadratmetern kann künftig im Hagehus auch die Fasnetzitig vorbereitet und gedruckt werden, auch können Proben für den Zunftabend an einem zentralen Ort stattfinden. Selbst für das Zunftballett steht genügend Proberaum zur Verfügung.

Grafenhausen Grafenhausen ist äußerst beliebt Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt wurden für die Umbaumaßnahmen mehr als 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Von der Gemeinde gab es für die Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 6000 Euro, auch wurden die Kosten für nötigen Brandschutzmaßnahmen übernommen. Einmal im Monat findet in der neuen Zunftstube ein Stammtisch der Galgenvogelzunft statt, zu der auch die Bevölkerung eingeladen ist. Mit den Einnahmen sollen die laufenden Kosten der neuen Zunftstube wie Strom, Wasser oder Heizung gedeckt werden. Dirk Müller hat mit einem Team die Festwirtorganisation übernommen.

Bevölkerung besichtigt Räume

Beim Tag der offenen Tür hatte am Samstag die Bevölkerung von Grafenhausen reichlich Gelegenheit, die Räume der neuen Narrenstube zu besichtigen. Und die Interessenten strömten. Zum einen wegen der Besichtigungsmöglichkeit, zum anderen aber auch, weil der Narrenverein große und kleine Besucher mit Kaffee, leckeren Kuchen und Torten sowie mit viel Musik anlockte. Hierfür wurde eigens ein Festzelt auf dem Pausenhof der Grundschule aufgestellt.

Musik kurbelt Stimmung an

Neben der Bläserjugend sorgten die Schwarzwälder „Luusbuebe“ und zu späterer Stunde DJ Dix bei der Party-Nacht für musikalische Stimmung. Ob Jung oder Alt, es wurde für alle Altersgruppen viel geboten. Dass die neuen Spielgeräte auf dem Pausenhof von Kindern und Jugendlichen ständig umlagert waren, versteht sich von selbst.