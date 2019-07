von Wilfried Dieckmann

Auch wenn es in Grafenhausen 2019 kein Bildhauersymposium im Skulpturenpark geben wird: auf künstlerische Aktivitäten muss nicht verzichtet werden. Die Gemeinde hat Nachwuchsbildhauer zur Erstellung neuer Holzskulpturen für den Schlühüwana-Park eingeladen. Thema „Phantastische (Schwarz) Waldbewohner“. Eine Jury hat unter eingereichten Skizzen und Entwürfe die Werke ausgewählt, die ab 29. Juli bis 3. August geschaffen werden sollen.

Grafenhausen Einweihung der neuen Zunftstube entpuppt sich als Besuchermagnet Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich ist der Schlühüwana in Rothaus kein Park. Es handelt sich dabei um einen Verbindungsweg zwischen dem Heimatmuseum Hüsli und dem Schlüchtsee. Angesichts des hohen Besucheraufkommens in diesem Bereich kam man ehemals auf den Gedanken, einen Weg anzulegen, um die Besucher zu lenken. Federführend für die Gemeinde Grafenhausen war bei der Umsetzung der ehemalige Gemeindeförster Hartmuth Frank sowie Forstreferendar Oliver Fidel, der die Grundlagen in seiner Referendarsarbeit erarbeitete.

Grafenhausen Grafenhausen ist äußerst beliebt Das könnte Sie auch interessieren

Neben den beiden Waldexperten war der ehemalige Hüsli-Verwalter und Hobby-Schnitzer Herbert Hofmeier gewonnen worden. Er hat für den rund 2,6 Kilometer langen Rundweg aus Wurzeln und Baumresten, die Sturm Lothar am Stephanstag im Dezember 1999 hinterlassen hatte, farbige Skulpturen geschaffen, die überwiegend in den Bereich der Fabelwesen einzuordnen sind. Hinzu kamen aufgestellte Naturtafeln, die den Besuchern Waldthemen näherbringen sollten.

Das Wort Schlühüwana

Auch die Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen sowie die Hauptschule beteiligten sich an der Umsetzung der Stationen. Im Eingangsbereich schnitzte der Grafenhausener Holzbildhauer Simon Stiegeler eine riesige Sonne mit entsprechenden Strahlen. Ein Gesamtkonzept, das mit Unterstützung des Naturparks Südschwarzwald umgesetzt werden konnte, hat bis heute nichts an Attraktivität verloren. Dies jedenfalls zeigen die Besucherströme, die dank dem Schlühüwana-Pfad geordnet und gelenkt an den Schlüchtsee geführt werden. Der Pfad war am 29. Juli 2005 eröffnet worden. Was bedeutet eigentlich das Wort Schlühüwana. Hier die Lösung: „Schlüchtsee – Hüsli – Wald – Naturpark“.

Neue Skulpturen entstehen

Die Skulpturen des Schlühüwana-Pfades sind in die Jahre gekommen. Einige der von Herbert Hofmeier geschaffenen Werke sind bereits verschwunden, andere wurden von Franz Beck und Bernhard Heer restauriert. Nun sollen im Rahmen einer Holzbildhauerwoche, die auf den Tag genau 13 Jahre nach der Pfaderöffnung am 29. Juli, beginnt, neue Skulpturen entstehen. Hierzu wurden Nachwuchsbildhauer eingeladen. Die Gestaltung der neuen Holzfiguren soll sich an der ursprünglichen Idee von Herbert Hofmeier orientieren und sich auch farblich in das Gesamtbild einfügen – jedoch soll die eigene Handschrift des jeweiligen Künstlers erkennbar sein.

Werke werden am 2. August präsentiert

Veranstalter ist die Gemeinde Grafenhausen, die künstlerische Leitung und Organisation hat der Holzbildhauer Simon Stiegeler übernommen. Das Thema lautet „Phantastische (Schwarz) Waldbewohner“. Zur Verfügung gestellt werden jeweils Fichtenstämme mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern und zwei Metern Länge. Die geschaffenen Werke werden als Dauerleihgabe der Gemeinde Grafenhausen übertragen. Als Arbeitsort wurde der Bereich neben der Tourist-Information in Rothaus festgelegt. Am Freitag, 2. August, sollen die Werke ab 17 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

St. Blasien/Kreis Waldshut Mit dem Projekt Pastoral 2030 ändern sich die Pfarreien radikal – das sind die Vorschläge für den Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Übrigens sollen alle neuen Werke am ursprünglichen Weg aufgestellt werden, eine weitere Waldmöblierung ist nach den Worten von Christian Behringer nicht geplant. Herbert Hofmeier, der sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv beteiligt, freute sich, dass weitere Kunstwerke geschaffen werden. „Der Geist muss weiterleben“, betonte Simon Stiegeler. Künstler und Werke werden noch vorgestellt.