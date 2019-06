von Dorothée Kuhlmann

An der Badischen Staatsbrauerei Rothaus hat kürzlich ein neuer Hotelbetrieb eröffnet. Voranmeldungen sind hier nicht notwendig, zahlen muss auch niemand etwas und jeder, dem die kleinen Appartements zusagen, ist willkommen. Es ist das Rothaus-Insektenhotel, das im Bereich des Zugangsweges zwischen Brauereigasthof und altem Sudhaus errichtet wurde.

Im Zuge der Planung und der Anlage von Blühstreifen auf dem Gelände der Brauerei stellte Brauerei-Alleinvorstand Christian Rasch die Frage: „Und wo wohnen die Insekten?“ Angesichts der offensichtlichen negativen Entwicklungen in der Pflanzen- und Tierwelt habe man gerade als Unternehmen des Landes eine gewisse Vorbildfunktion, so der Brauereichef.

Zusammen mit dem Vorsitzenden der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen, Harald Nüßle, wurden Standorte für Insektenhotels ausgewählt. Zwei kleinere Insektenhotels wurden angeschafft und im hinteren Bereich der Brauerei aufgestellt. Die Anlage von weiteren Blühstreifen beziehungsweise das Stehenlassen von Blumenwiesen, unter anderem entlang des Zäpfleweges oder auf den Wasserreservoiren, ist künftig vorgesehen, so Christian Rasch. Auch auf dem Verkehrskreisel soll in Absprache mit dem Verkehrsamt jetzt eine Blumenwiese sprießen dürfen. Aktuell wurde allerdings das blühende Grün noch einmal ganz kurz gemäht. Insgesamt rund ein Hektar der zur Brauerei gehörenden Flächen soll als Blumenwiesen stehen bleiben.

Hotel mit Schnitzereien

Die Konzeption und der Bau des Gerüstes, also des Rohbaus, für das große Rothaus Insektenhotel erfolgten mit Zimmermannsmeister Axel Kostenbader. Es wurde natürlich auch der repräsentative Aspekt des Insektenhotels vor der Staatsbrauerei berücksichtigt. Die Schnitzereien am Insektenhotel wurden von Holzbildhauer Simon Stiegeler angefertigt. Der Innenausbau erfolgte durch Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen. „Wir werden noch einige Veränderungen und weiteren Ausbau vornehmen“, sagte Harald Nüßle. Natürlich gibt es Erfahrungswerte, wie solch ein Insektenhotel gestaltet werden sollte. Letztendlich muss aber am jeweiligen Standort abgewartet werden, welche Tiere sich in den angebotenen Appartements niederlassen. „Da erlebt man durchaus einige Überraschungen“, weiß der aktive Naturschützer aus Erfahrung. Immerhin hat er bereits fünf Wildbienenarten sowie Florfliegen am Hotel gesichtet.