von Wilfried Dieckmann

Erbaut als Sommerfrische der Berliner Konzertsängerin Helene Siegfried spiegelt das Hüsli in Grafenhausen die Träume und Vorstellungen wider, die man sich um 1900 in einer europäischen Großstadt vom Leben im Schwarzwald machte. Auch heute noch spielt Musik im und am Hüsli eine nicht unbedeutende Rolle und zieht jeweils viele Besucher nach Rothaus. Allein zum letzten Konzert der „Dreiseen-Musikanten“ kamen bei traumhaftem Sommerwetter mehr als 250 Musikbegeisterte in die hochherrschaftliche Gartenanlage.

In der Tat: Einen sommerlichen Ausflug allemal wert ist das Volkskundemuseum Hüsli. Hoch oben in Rothaus gelegen, empfängt es seine Besucher mit dem Ambiente eines großbürgerlichen Sommerhauses vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Konzertsängerin Helene Siegfried hat der Nachwelt mit ihrem Hüsli ein wahres Schatzkästchen Südschwarzwälder Architektur und Volkskunst hinterlassen.

Musik hatte nicht nur bei der Erbauerin des Hüslis eine wichtige Rolle gespielt, auch heute noch werden von den Verantwortlichen des Kreiskulturamtes sommerliche Konzerte im Freien angeboten. Ob unter dem Titel „Hier spielt die Musik“, „So klingt`s bei uns“ oder „Musik im Hüsligarten“: Seit mehr als zehn Jahren können die musikalischen Veranstaltungen als eine Erfolgsgeschichte bezeichnet werden und haben auch in diesem Jahr an Attraktivität nichts eingebüßt.

Blasmusik der „Drei Seen Musikanten“

Allein am letzten Sonntag fanden mehr als 250 Besucher den Weg nach Rothaus, um bei der flotten Blasmusik der „Drei Seen Musikanten“ am Hüsli mit dabei zu sein. Die 15-köpfige Musikantengruppe, die unter der Leitung von Oskar Feser aufspielt und sich nach den drei benachbarten Seen Titisee, Windgfällweiher und Schluchsee benannt hat, feiert in diesem Jahr bereits ihr fünfjähriges Bestehen.

Richtiger Fanclub

Hohe Besucherzahlen konnten nach den Worten der Hüsli-Verwalterin Anita Müller-Berthold auch schon beim Konzert mit dem Duo Kaltenbrunn verzeichnet werden. Zwischenzeitlich habe sich ein richtiger Fanclub aus Grafenhausen gebildet. Mittlerweile wurden im Hüsligarten alle Zäune entfernt, so dass das gesamte Areal genutzt werden kann. Wegen schlechter Witterung konnte das Gastspiel der Aubachtaler Musikanten in diesem Jahr nicht stattfinden. Die sommerlichen Konzerte im Museumsgarten vor der stimmungsvollen Silhouette des Volkskundemuseums Hüsli bilden schon seit mehreren Jahren ein klingendes Aushängeschild der Region.