Grafenhausen Ein heikles Pflaster: Der Dorfplatz in Grafenhausen

Der Gemeinderat beschließt eine Teilentpflasterung des Dorfplates in Grafenhausen. Es soll ein neuer asphaltierter Gehweg angelegt werden, weil die Fußgänger die Rutschgefahr des Pflasterbelags beklagten.

Mit hohem Kostenaufwand wurde der Dorfplatz zwischen Rathaus und Grundschule in Grafenhausen grundlegend saniert. Alle asphaltierten Flächen wurden verbannt und mit gebrauchten Steinen gepflastert. Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, wurde insbesondere von Senioren, Frauen und gehbehinderten Personen vor allem im Winter der rutschige Belag beklagt. Hier soll nun mit einer teilweisen Entpflasterung Abhilfe geschaffen werden. Für die Maßnahme sind im Haushalt der Gemeinde 30 000 Euro eingestellt.

Ein Blick in die Geschichte

Am 1. Mai 2001 wurde nicht nur ein komplett sanierter Dorfplatz, sondern auch das denkmalgeschützte Hagehus (ehemaliger Farrenstall) eingeweiht. In der Tat: Der Dorfplatz wurde komplett saniert, die alte Grünanlage genauso wie alle geteerten Flächen wurden entfernt. Als neuer Belag wurden Pflastersteine ausgewählt, die gebraucht gekauft werden konnten.

Der damalige Bürgermeister Erich Kiefer rief in seiner Festansprache die über zehnjährige Entstehungsgeschichte zur Neugestaltung des Ortskerns in Erinnerung. Er bekundete seine Zufriedenheit mit der Wahl des fachkundigen Ingenieurbüros Bernd Meier sowie mit dem Erbauer des Brunnens, Peter Wernet. Der katholische Pfarrer Josef Haag und sein evangelischer Amtskollege Jürgen Knöbl erteilten dem neuen Ortszentrum sowie dem sanierten Farrengebäude im Rahmen der Einweihung den kirchlichen Segen. Haag bezeichnete die gelungene Mitte des Dorfes als neudimensionierten Platz, der als Stätte der Begegnung mehr den Menschen und weniger den Autos dienen sollte. Nicht nur einige Gemeinderäte, auch Einwohner können sich heute noch an die lange Entstehungsgeschichte der Umgestaltung erinnern.

Gemäß den ersten Entwürfen des Planers hätte der alte Dorfplatz in mehrere Ebenen aufgeteilt werden sollen. Bernd Meier hatte sich vor dem Rathaus beispielsweise eine erhöhte Ebene vorstellen können, die mit aufgestellten Tischen und Bänken ein Ort der Kommunikation werden sollte. Diese und weitere Ideen fielen allerdings im Rahmen der Diskussion im Gemeinderat meistens mit den Argumenten Winterdienst und zu wenig Parkraum dem Rotstift zum Opfer. Schlussendlich aber zeigten sich der damalige Bürgermeister und Gemeinderat von der wesentlichen Aufwertung des Ortskerns überzeugt und bezeichneten unisono die städtebauliche Entwicklung als geglückt.

Die alten Steine müssen raus

17 Jahre später wird die damalige Entscheidung der politisch Verantwortlichen allerdings nicht mehr so positiv gesehen. Im Gegenteil: Im Rahmen der von der Gemeinde durchgeführten Workshops „Visionen 2025 – Grafenhausen auf dem Weg in die Zukunft“ sowie dem Projekt „Gesunde Kommune im Landkreis Waldshut“ wurde, so Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung, von verschiedenen Seiten (Senioren, Frauen und gehbehinderten Personen) der vor allem im Winter verbesserungswürdige Belag auf dem Rathausplatz angesprochen. Den Wünschen soll nun mit einer Teilentpflasterung Rechnung getragen werden.

Im Klartext bedeutet dies: Um den Rathausplatz fußgängerfreundlich zu gestalten, soll ein Gehweg mit einer Breite von mindestens 130 bis zu 200 Zentimetern angelegt werden. Wie im Rahmen einer Ortsbesichtigung vom Gemeinderat festgelegt wurde, soll der Fußweg von der Ortsdurchgangsstraße vorbei am Geschäft von Raumausstatter Seidler, der Apotheke und Sparkasse bis hin zum Rathaus führen. In Richtung Zahnarzt und Volksbank soll ein Querweg von der Hauptstrecke abzweigen. Auch einigten sich die Ratsmitglieder darauf, dass der Weg vor dem Rathaus in gesamter Länge entlanggeführt werden soll. Aber nicht wie ursprünglich angedacht hinter den parkenden Autos, sondern direkt am Gebäude. Somit soll auch ausgeschlossen werden, dass Personen von Dachlawinen beeinträchtigt werden könnten. Zumindest auf den geplanten Gehwegen sollen Pflastersteine der Vergangenheit angehören. Kurzum: Pflaster raus, Asphalt rein. Ob es ein schwarzer oder ein roter Belag sein wird, soll noch geprüft werden.

Deutliche Verbesserung

Die Gemeinderäte waren sich in der Sitzung einig, dass die geplante Maßnahme eine deutliche Verbesserung für Fußgänger bringen werde. Mit dieser würden nicht nur alle Geschäfte oder Bushaltestellen verbunden, sie soll auch eindeutige Vorteile für die fußläufige Verbindung in Richtung neues Ärztehaus bringen, in dem die Arztpraxis Bohl nach dem erfolgten Umzug bereits am Montag den Betrieb aufnehmen wird. Insgesamt sind für die „Maßnahme Teilentpflasterung“ im Haushalt 30 000 Euro eingestellt.