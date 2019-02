von Wilfried Dieckmann

Klein, aber überaus aktiv: So lässt sich die Schwarzwald-Volkstanzgruppe Grafenhausen beschreiben. Dies hob Gerhard Neugebauer, Vorstandsmitglied des Bundes Heimat und Volksleben, bei der Mitgliederversammlung hervor. Die goldene Ehrennadel für 30 Jahre Vereinsarbeit erhielt Wolfgang Duttlinger, für besondere Verdienste erhielt Martina Selb eine Ehrennadel in Bronze.

Großveranstaltung

Als kleiner Verein leistet die Schwarzwald-Volkstanzgruppe Grafenhausen einen wichtigen Teil in Sachen Volkskunst, Trachtenpflege und Brauchtum. Als Höhepunkt ihrer diesjährigen Aktivitäten kann die Ausrichtung des Kreistrachtenfestes am Dorffestsonntag im Juni in Grafenhausen bezeichnet werden. Der Bund Heimat und Volksleben (BHV) vergibt seit 1975 an seine Mitgliedsvereine die Ausrichtung der Kreistrachtenfeste. Das Verbandsgebiet erstreckt sich von Markdorf am Bodensee bis nach Weinheim an der Bergstraße (das alte Land Baden).

Das Gebiet

Der Rhein bildet die westliche und Villingen die östliche Grenze. Dem BHV sind 207 Vereine mit weit mehr als 13 000 Mitgliedern angeschlossen. Voraussetzung ist, dass die Mitglieder die überlieferte Tracht tragen. Hinzu kommen rund 300 Einzelmitglieder sowie 180 Landkreise, Gemeinden und sonstige Vereinigungen in korporativer Mitgliedschaft. Nach Grafenhausen finden die nächsten Kreistrachtenfeste im Landkreis Waldshut 2020 in Görwihl und 2021 in Höchenschwand statt.

Aktivitäten: Der Jahresbericht von Schriftführer Lothar Andris zeigte bei 32 Terminen die Aktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahrs auf. Tanzleiterin Beate Hepp ist auch als Kreisobfrau tätig. In dieser Doppelfunktion nahm sie an der Hauptversammlung des BHV in Waldkirch sowie bei der Herbstversammlung in Bonndorf teil. Auch beim Tanzsonntag in Gurtweil war eine Abordnung aus Grafenhausen vertreten. Der Nachwuchs bildete sich bei einem Tanzlehrgang in Schluchsee weiter. Auch bei einem Tanzleiterlehrgang war sie in Begleitung von Elke Stiegeler, Wolfgang Hepp und Harald Hien dabei.

In Grafenhausen beteiligten sich die Volkstänzer an der Waldputzete und erfreuten die Besucher bei Kurkonzerten, nicht zu vergessen die Feier zur 45-jährigen Partnerschaft zwischen Grafenhausen und Combrit/Ste. Marine. Hierbei wurden bretonische Tänze mit der Gruppe „Bagad et Cercle de Combrit“ einstudiert, im Gegenzug lernten die französischen Freunde das Volkslied „Liebe kleine Schwarzwaldmarie“.