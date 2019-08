von Wilfried Dieckmann

Bereits im Herbst 2018 war festgestellt worden, dass bei der Verbindungsstraße zwischen der Heidenmühle und dem Grafenhauser Ortsteil Bulgenbach aufgrund eines Hangrutsches ein Teil der Fahrbahn in die Tiefe gezogen wird. Es folgte eine halbseitige Sperrung durch die Gemeinde Grafenhausen. Nun soll die Straße auf dem gefährdeten Teilstück saniert werden. Ernst Kaiser vom beauftragten Planungsbüro Kaiser aus Waldshut-Tiengen stellte dem Gemeinderat die Maßnahme vor.

Die Randsteine an der Straße werden wohl nicht erneuert. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die Ortsverbindungsstraße in Richtung Bulgenbach befindet sich, vorsichtig ausgedrückt, in keinem guten Zustand. Seit dem vergangenen Herbst hat sich die Situation zumindest auf einem Teilstück erheblich verschärft, weil ein Stück der Straße abgerutscht ist. Auslöser war ein Erdrutsch, der in diesem Bereich erfolgte und die Asphaltdecke mit in die Tiefe riss. Vom Bauhof Grafenhausen wurde als Sofortmaßnahme ein Ablaufschacht gesetzt und aus Sicherheitsgründen die Straße halbseitig gesperrt.

Im laufenden kommunalen Haushalt wurde für eine Sanierung die Summe von 250 000 Euro eingestellt, das Planungsbüro Kaiser aus Waldshut-Tie­ngen wurde mit der Maßnahme beauftragt. Wie Ernst Kaiser vom Planungsbüro in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause informierte, muss die Straße auf einer Länge von 60 Meter saniert werden.

Nach seinen Worten beschränkt sich das Schadensbild auf die halbe talseitige Fahrbahnseite. In diesem Bereich wurden bei der letzten Sanierungsmaßnahme nicht nur Bordsteine gesetzt, es wurden auch zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen ausgeführt.

Gemäß dem heutigen Stand müsse festgehalten werden, dass es sich dabei nur um vorübergehende Sofortlösungen handelte, die keinen dauerhaften Bestand haben, weil sie nach Angaben von Kaiser „von der technischen Seite nicht die Qualität aufweisen, um hier das Problem adäquat zu lösen“. Auch habe die kleine Stützmauer keinen Erfolg gebracht, die Fahrbahn habe sich gemäß den Feststellungen des Planungsbüros weiter gesenkt.

Die gesetzten Bordsteine sollten zur Unterstützung der Entwässerung beitragen. „Wenn diese Arbeiten aber nicht fachgerecht ausgeführt werden, kann dieses durchaus kontraproduktiv sein“, erläuterte Planer Kaiser. Auch wurden die Aufschüttungsmaßnahmen talseitig bei der damaligen Sanierung nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Bei den geplanten Sanierungsmaßnahmen werde, so Ernst Kaiser, die Entwässerung eine zentrale Rolle spielen.

Schutz vor Wasser

So soll bergseits eine Drainage gelegt werden, die drückendes Wasser abfangen kann. „Konsequent wegnehmen und so den Einlauf in den Straßenbereich verhindern“, hob der erfahrene Planer hervor. Bei dem Lösungsvorschlag komme ganz normaler Straßenbau hinzu, bei dem abgetragenes Material auch wieder eingebaut werde. Auf den bisherigen Bordstein werde komplett verzichtet.

Es könne davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahme zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen wird, wobei die Strecke komplett gesperrt werden müsse. Da mehr als die Hälfte der Straße betroffen sei und die Baufirma auch einen gewissen Arbeitsspielraum benötige, sei eine halbseitige Sperrung ausgeschlossen.