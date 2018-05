Grafenhausen Die Nachfolge für die Lebensmittelhändler in Grafenhausen ist zunächst einmal gesichert

Grafenhausen bleibt auch künftig durch einen Lebensmittelmarkt versorgt. Edgar Kaiser investiert kräftig in die Ausstattung des Einkaufsmarkts Fechtig.

Grafenhausen kann nicht direkt als große Einkaufsstadt gezählt werden. Was die Versorgung mit Lebensmitteln angeht, ist die Welt in der 2300 Einwohner zählenden Gemeinde allerdings noch in Ordnung: Zwei Einkaufsmärkte mit Fleisch- und Wurstabteilungen sprechen eine deutliche Sprache.

Auch für die nähere Zukunft sieht es zumindest gut aus: Wie Bäckermeister Edgar Kaiser vom Einkaufsmarkt Fechtig im Gespräch mit unserer Zeitung informierte, ist nicht nur die Nachfolge gesichert, es soll außerdem kräftig investiert und modernisiert werden.

Das Gebäude mit dem Einkaufsmarkt in Grafenhausen wurde 1991 fertiggestellt, ist also in einem Alter, in dem eine Modernisierung anstaht. Eine wichtige Entscheidungshilfe war nach den Worten von Edgar Kaiser die gesetzliche Vorschrift der Behörden, bis 2021 die Kühlanlagen zu erneuern. „Nach langen Diskussionen haben wir beschlossen, in diesem Zusammenhang eine komplette Sanierung vorzunehmen“, sagte Edgar Kaiser.

Gab es auch andere Möglichkeiten? Überlegt wurde nach Angaben des Bäckermeisters auch, den Markt zu schließen und in Wohnungen umzuwandeln. Ein verlockender Gedanke, der aber schnell verworfen wurde. Zum einen, so Edgar Kaiser, würden viele Mitarbeiter auf der Straße stehen, zum anderen sei auch die Nachfolge im Unternehmen geregelt. Neben Grafenhausen gibt es auch in Birkendorf und Ühlingen jeweils einen Supermarkt, der von Familienmitgliedern geleitet wird.

Hinzu kommt die Bäckerei mit Café in Birkendorf, die als Herzstück des Betriebs gilt. Als potenzieller Nachfolger steht Martin Güntert in den Startlöchern: Er hat seine Ausbildung zum Bäcker im eigenen Betrieb absolviert, danach sechs Monate Erfahrungen in einem Großbetrieb auf Sylt gesammelt, die Meisterschule in Olpe besucht und Ende vergangenen Jahres mit der Meisterprüfung abgeschlossen. Im nächsten Schritt hat der 22-Jährige ein Studium zum Betriebswirt geplant. Übrigens absolviert sein jüngerer Bruder Julian derzeit eine Ausbildung zum Konditor.

Doch zurück zu den Modernisierungsmaßnahmen der Edeka-Märkte: „In jedem Laden dreht es sich um eine Investitionssumme von rund einer halben Million Euro“, sagte Edgar Kaiser. Gestartet werden soll mit der Generalsanierung eine Woche nach dem Dorffest in Grafenhausen. Der Markt bleibt danach bis 3. Juli geschlossen. Wie Edgar Kaiser berichtete, wird der Warenbestand eine Woche vorher reduziert: „Es wird für unsere Kunden nicht mehr das komplette Sortiment zur Verfügung stehen.“ Während der Umbauphase werden die restlichen Waren in großen Seecontainern zwischengelagert, da der Markt ausgeräumt werden muss.

Nach den Worten von Edgar Kaiser wird „alles neu“: Verkaufstheken, Kassen, Gefrieranlagen, Regale und Beleuchtungssysteme. Mit dieser Maßnahme soll nicht nur den gesetzlichen Vorschriften Rechnung getragen werden, sondern durch moderne LED-Lampen auch Energie eingespart.