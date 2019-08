von Wilfried Dieckmann

Der Kindergarten Grafenhausen hat ein neues Fahrzeug erhalten. Zeitgemäß ist es umweltfreundlich mit Elektroantrieb. Die Rede ist von der Anschaffung eines neuen Krippenwagens, der mit einer kleinen Vorführung nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Kosten des knallgelben Fahrzeugs belaufen sich auf knapp 5000 Euro.

Transportmöglichkeit für Kinder unter drei Jahren

„Ein tolles Projekt“, freuten sich Kindergartenleiterin Katja Seidler und Bürgermeister Christian Behringer unisono. Ein elektrisch angetriebener Kleinbus für Kinder? Ist das eigentlich nötig? Ohne Wenn und Aber antwortete Katja Seidler mit einem klaren Ja. Dank diesem Sechssitzer können auch Kinder unter drei Jahren an Aktionen teilnehmen, die nicht direkt in der Einrichtung stattfinden. Wenn bisher im Ort längere Strecken zurückgelegt werden mussten, dann waren mehrere Buggys nötig, um die Kleinen mitnehmen zu können. Ein enormer Aufwand, der nun der Vergangenheit angehört. Denn neuerdings können sechs Kinder quasi auf einen Streich sicher transportiert werden.

Die Ausstattung

Der Weber-Kinderbus, der 4854,40 Euro kostet, steckt voller ausgeklügelter funktionaler Details und praktischer Möglichkeiten. Der Bus ist mit zwei Fahrbremsen, einer Feststellbremse und einer Notbremse ausgestattet. Gebremst wird mit zwei einfachen Bremshebeln, die unabhängig voneinander auf die Hinterräder wirken. „Sicherheit pur“, meinte der Rathauschef dazu, der sich die moderne Technik von den Erzieherinnen erläutern ließ.

Das E-Mobil ist nicht nur Cabrio, auch ein Regen- oder Sonnendach ist vorhanden. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die Sitze sind aus Polypropylen gefertigt, das im Winter warmhalte, sie bieten laut den Erzieherinnen viele Einstellmöglichkeiten, wie Sitzneigung, höhenverstellbare Kopfstützen und verstellbare Gurtbänder. Außerdem seien alle Sitze einzeln herausnehmbar. So entstehe bei weniger Kindern im Bus zusätzliche Ladefläche. Das vor Regen schützende Dach sei abnehmbar, die Kinder könnten somit im Sommer in einem Cabrio fahren.

Von dem Projekt „Krippenwagen“ wurden Eltern und Gemeinderäte gleichermaßen überzeugt. So musste bei der Finanzierung auch nicht die katholische Verrechnungsstelle in Stühlingen oder die örtliche Pfarrgemeinde in die Pflicht genommen werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 1900 Euro konnte aus dem Spendenkonto „Kleidermärkte“ finanziert werden. Über diese Geldbeträge, die bei den Kinderkleidermärkten erwirtschaftet werden, entscheiden Kindergarten und Eltern gemeinsam. „So können zusätzliche Dinge angeschafft werden, die nicht im Budget enthalten sind“, hob Katja Seidler hervor.

Die Finanzierung

Weitere 1000 Euro hat die AOK Waldshut spendiert. Angeregt wurde dies bei der Krankenkasse von Linda Metzler vom Landratsamt Waldshut. Die restlichen 1954,40 Euro hat Bürgermeister Christian Behringer aus seinen Verfügungsmitteln beigesteuert. Wie er im Rahmen des Pressegesprächs informierte, habe er dem Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung einen Werbefilm über die Möglichkeiten des Krippenwagens gezeigt und von allen Seiten Zustimmung für den Kauf erhalten.