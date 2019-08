von Wilfried Dieckmann

Bei der Holzbildhauerwoche ist in Rothaus zwischen der Brauerei und der Touristinformation kräftig gearbeitet worden. Dort erstellten Nachwuchsbildhauer neue Holzskulpturen für den Schlühüwana-Park. Das Thema lautet „Phantastische (Schwarz)Waldbewohner“. Am Samstag, 3. August, ist alles vorbei. Wir stellen nun Claire Käppeler, Marit Redetzki und Rebekka Eicheldinger vor, die die Skulpturen „Eulär“, „Gerissenheit“ und „Tiefenentspannt“ gefertigt haben.

Claire Käppeler, Stühlingen: „Der ‚Eulär‘ ist eine Mischung aus verschiedenen Tieren, die zu einem neuen süßen Waldwesen wurden.“ Mit diesen Worten beschreibt die junge Künstlerin Claire Käppeler ihre in der Holzbildhauerwoche entstandene Skulptur „Eulär“. Nach der Realschule in Stühlingen hat sie bis 2016 das Technische Gymnasium an den gewerblichen Schulen in Waldshut bis zur zwölften Klasse besucht. Es folgte ein dreijähriges Berufskolleg an der Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule in Freiburg mit dem Abschluss der staatlich geprüften Holzdesignerin und dem Gesellenbrief als Holzbildhauerin.

Claire Käppeler kreiert in Grafenhausen den süßen „Eulär“. | Bild: Wilfried Dieckmann

Für Claire Käppeler ist es das erste Symposium, an dem sie teilnimmt. „Hier kann ich etwas ausprobieren und schlussendlich auch an die Grenzen gehen“, hob sie im Gespräch mit dieser Zeitung hervor. Es sei eine tolle Erfahrung, nicht mehr wie in der Ausbildung akribisch genau an die Vorlage gebunden zu sein. Als nicht ganz einfach bezeichnete die Künstlerin allerdings das Arbeiten an einer großen Skulptur. „Das Größte war bisher das Gesellenstück mit einer Höhe von 115 Zentimetern“, schilderte Claire Käppeler. Wohin der berufliche Weg für sie geht, ist noch nicht so ganz klar, geplant ist aber die Selbstständigkeit.

Marit Redetzky, Bollschweil: Auch Marit Redetzky hat erst in diesem Jahr die Ausbildung als Holzbildhauerin und Holzdesignerin an der Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule in Freiburg abgeschlossen. Nach dem Sammeln von Berufserfahrungen steht die berufliche Eigenständigkeit ganz oben auf der Agenda der jungen Künstlerin. Viel lernen könne man auch beim Symposium. „Im Umgang mit der Kettensäge konnte ich bei der Holzbildhauerwoche dank erfahrener Kollegen viel dazulernen“, berichtete Marit Redetzky.

Marit Redetzki wagt sich an die „Gerissenheit“. | Bild: Wilfried Dieckmann

Insgesamt fühle sie sich in Grafenhausen gut aufgehoben, angefangen bei der Unterkunft, über das Essen bis zur guten Organisation des Veranstalters. „Wünsche wie zusätzliche Holzböcke wurden von Bauhofmitarbeitern sofort erfüllt“, freute sie sich. „Ein Rotfuchs mit listigem Gesichtsausdruck und einem langen, schlanken Körper“, so beschreibt die Künstlerin ihre Skulptur „Gerissenheit“.

Rebekka Eicheldinger, Kenzingen: „Aus dem hektischen Alltag eines Erwachsenen heraus in die unbekümmerte Welt der Märchen eintauchen und zur Ruhe kommen“, so sieht Rebekka Eicheldinger die Aufgabenstellung bei der Holzbildhauerwoche in Rothaus. Sie hat in diesem Jahr ihre Ausbildung an der Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule als staatlich geprüfte Holzdesignerin und Holzbildhauerin abgeschlossen. Bei der Holzbildhauerwoche in Grafenhausen hat sie sich mit der Skulptur „Tiefenentspannt“ auf eine große Herausforderung eingelassen. Für sie war es auch eine richtige Herausforderung, immerhin war es ihre erste Skulptur in dieser Größenordnung.

Rebekka Eicheldinger ist künstlerisch „Tiefenentspannt“. | Bild: Wilfried Dieckmann

Obwohl die Kettensäge das eine oder andere Mal hakte, zeigte sich Rebekka Eicheldinger gestern doch zuversichtlich, die Arbeit termingerecht abschließen zu können. Auch wenn sich im Zuge der Arbeit gegenüber der ursprünglichen Idee einige Abweichungen ergeben haben sollten, so werde die Skulptur schließlich genau das ausdrücken, was sie damit sagen wollte.

„Das coole an dem Symposium ist für mich die Tatsache, dass mir die anderen Bildhauer immer wieder mit Rat und Tat zur Seite standen“, freute sich Rebekka Eicheldinger. Kann man in der heutigen Zeit eigentlich noch unbekümmert in die Welt der Märchen einsteigen? „Auch wenn Märchen nicht wirklich unbekümmert sind, so kann ich dennoch die Alltäglichkeit des Lebens vergessen und in eine völlig andere Welt abtauchen“, meinte die Künstlerin. Nicht nur Märchen, auch der Wald biete beste Voraussetzungen für völlige Entspannung. In den nächsten Monaten möchte die Holzbildhauerin eigene Projekte verwirklichen und bei Holzbildhauerbetrieben berufliche Erfahrungen sammeln.

Aber es ist nicht alles vorbei nach der Holzbildhauerwoche. Auch wenn die jungen Künstler ihre Aktivitäten in Rothaus einstellen und wieder in den Alltag eintauchen, haben sie Spuren hinterlassen. Ihre Skulpturen bleiben als Leihgabe im Ort und werden am „Schlühüwanapfad“ zwischen dem Heimatmuseum Hüsli und dem Schlüchtsee eine neue Heimat finden.