von Chris Seifried

Grafuse ist fest in Narrenhand: Von schönstem Frühlingswetter und musikalischen Klängen der Jungväter begleitet, machten sich die Grafuser Galgenvögel morgens am Schmutzige Dunschdig auf den Weg in Schule und Kindergarten. Dort wurden sie insbesondere vom allerjüngsten Narrensamen schon sehnlich erwartet.

In Windeseile wurden die Lehrer gefangen genommen und die Schülerbande von ihrem Joch befreit. Wohl zum letzten Mal, da er die Seelsorgeeinheit bald verlassen wird, empfing Pfarrer Thomas Schwarz eine stattliche Galgenvogelschar und lud diese zum Feiern ins Pfarrhaus ein.

Freut sich auf die närrische Zeit: der kleine Galgenvogel Leon. | Bild: Wilfried Dieckmann

Rasch ging es dann zur Machtergreifung ins Rathaus, wo sich der Hausherr und seine Bediensteten alsbald der Übermacht der Narren beugten. Mit gereimten Worten stellte Zunftmeister Harald Morath klar, dass jetzt die Galgenvögel bis Aschermittwoch „wieder uf em Chefsessel sitze“, und „alle Gegewehr duet nit nütze“. Zudem zeigte er sich mit der Unterstützung von der Gemeinde beim Narrentreffen und der neuen Zunftstube im ehemaligen Schützenhaus mehr als zufrieden.

Rathauschef Christian Behringer übergibt den kleinen Hund und den Schlüssel an Zunftmeister Harald Morath. | Bild: Wilfried Dieckmann

Hatte sich die Rathausmannschaft vom deutsch-französischen Jubiläumsjahr inspirieren lassen, so hieß ihr Chef die Narrenschar mit „Bonjour“ und „Bienvenue“ im „Maison du carnaval“ willkommen. Auch lobte Bürgermeister Christian Behringer das Programm und die Parodie beim Zunftabend, an dem ihn die Narren in den Heli 117 verfrachteten. Wie er weiter erklärte, hätten die Gallier bei ihrem letzten Besuch zum Narrentreffen den kleinen Hund Idefix hier vergessen, weshalb er – „der bleibt nun bei euch“ – dem Zunftmeister neben dem Rathausschlüssel auch noch einen kleinen Stoffhund übergab.